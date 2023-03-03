Распиаренный пропагандой, уязвимый к ПВО: что известно о бомбардировщике, сбитом у Енакиево

В войне с Украиной Россия активно использует авиацию, в том числе распиаренные пропагандой фронтовые бомбардировщики Су-34. Часто таким "птичкам" украинские воины "подрезают крылья". К примеру, такой истребитель ВСУ сбили возле временно оккупированного Енакиево.

Российская пропаганда описывает этот самолет как уникальное оружие, но на самом деле это не совсем так. 24 Канал собрал для вас основные характеристики бомбардировщиков Су-34

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Возможности Су-34

Хотя Россия называет фронтовой бомбардировщик "новейшей разработкой", он создан во времена СССР и совершил первый полет в 1990 году. Су-34 представляет собой модификацию более известного Су-27. Однако во времена нестабильности и распада СССР не удалось наладить серийное производство этих самолетов.

Только в 2014 году Россия наладила серийное производство, вложив в него так называемые нефтедоллары – вырученные за продажу нефти денежные средства.

Основные характеристики Су-34:

экипаж – 2 человека;

боевая погрузка – 12,5 тонны;

длина – 23,3 метра;

размах крыла – 14,7 метра;

высота – 6 метров;

база шасси – 6,63 метра;

колея шасси – 4,4 метра;

вес пустого самолета – 22,5 тонны;

нормальный взлетный вес – 38,24 тонны;

максимальный вес – 45 тонн;

максимальная скорость на большой высоте – 1900 километров в час;

максимальная скорость возле земли – 1 400 километров в час;

дальность полета – 4 000 км;

боевой радиус – 1100 километров.

Су-34 оборудован пушкой калибра 30 миллиметров ГШ-301 и имеет 12 точек подвески. Боевая нагрузка – 8000 килограммов разного вооружения на внешней подвеске.

Бомбардировщик оборудован мощной радиолокационной системой, которая способна различить гусеничную бронетехнику на расстоянии до 75 километров.

Приблизительная стоимость одного такого самолета – 36 миллионов долларов.

Боевое применение Су-34

Впервые Россия использовала эти бомбардировщики в 2008 году во время вторжения в Грузию. Также их применяли и в Сирии. В это время пропаганда пыталась создать образ могущества этого самолета. Основная задача Су-34 – наносить высокоточные удары по противнику в тылах, на оперативно-тактической глубине, в условиях насыщенной противовоздушной обороны и противодействию.

Однако пропагандистская задача осложнялась тем, что в Сирии Су-34 продемонстрировали то, что не совсем точны, когда их применяли для бомбардировок. Тогда самолеты были набиты кассетными боеприпасами, а не высокоточным оружием.

При вторжении в Украину на этих самолетах также не часто увидишь высокоточное вооружение. К примеру, с помощью Су-34 в начале марта прошлого года россияне сбрасывали фугасные бомбы, весом 500 килограммов. Кстати, именно на этом самолете бомбил город горе-пилот Красноярцев, который был пойман и передан России в рамках обмена через полгода.

За время вторжения в Украину Россия потеряла не менее 20 таких самолетов. Они уязвимы для ПВО – на малой высоте их могут сбивать переносные зенитно-ракетные комплексы, а на высотах они доступны для ЗРК, например, советских С-300. Больше всего таких самолетов Россия потеряла в Харьковской области. По одному сбили в Чернигове и Киевской области и еще несколько в Донецкой области. Еще один Су-34 в октябре прошлого года упал на жилой дом в Ейске.

3 марта 2023 года зенитчики Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования "Восток" в районе временно оккупированного Енакиево в Донецкой области успешно "подрезали крылья" еще одному Су-34. Один пилот погиб, а другой получил серьезные травмы.