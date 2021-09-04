Суд арестовал деда мальчика, которого после пыток госпитализировали в Черкассах

Суд в Черкассах избрал меру пресечения не родному дедушке мальчика, которого с многочисленными травмами накануне забрали в больницу. Мужчину взяли под стражу на 60 суток.

Ранее мужчине сообщили о подозрении по делу об оставлении травмированного ребенка в опасности.

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Дедушке грозит серьезный срок

По статье, по которой отец отчима госпитализированного с многочисленными травмами мальчика арестовали, ему грозит от 3 до 8 лет заключения. Так же как и его жене, которую суд арестовал накануне на закрытом заседании.

Мужчину обвиняют в том, что он не оказал первой медицинской помощи и не вызвал врачей, когда видел состояние ребенка.

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