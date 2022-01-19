Суд арестовал имущество Порошенко

Печерский районный суд Киева арестовал имущество Петра и Марины Порошенко. Об этом стало известно в тексте решения суда об аресте имущества народного депутата от 6 января. Кроме того, 19 января пятому президенту избрали меру пресечения в виде личного обязательства.

Такое решение вынес судья Алексей Соколов. Прокуроры просили арест с залогом в миллиард гривен, а защита Порошенко убеждала, что он вообще не является подозреваемым по делу.

Важно Суд избрал Порошенко меру пресечения

Мера пресечения для Порошенко

Согласно решению суда, пятый президент должен сдать все свои паспорта и не выезжать из Украины. Также политик должен прибывать по первому требованию следователей.

К слову, решение планировали принять еще 17 января, однако суд ушел в совещательную комнату на 2 дня.

Что известно об аресте имущества Порошенко

Отметим, что суд еще 6 января поддержал ходатайство прокурора о наложении ареста на имущество Порошенко. Текст этого решения, из которого стало известно об аресте так же имущества Марины Порошенко, опубликовали 19 января.

Народная избранница от "ЕС" Ирина Геращенко заявила в фейсбуке, будто под арест так же попали и переданные Порошенко в музей картины.

Как Порошенко избирали меру пресечения

Порошенко вернулся в Украину из Польши утром 17 января. В аэропорту его встретили сторонники и представители Государственного бюро расследований.

Тогда политик с адвокатом отправился в Печерский суд, где в 11:00 началось заседание по избранию ему меры пресечения в "угольном деле".

Около 17:40 суд пошел в совещательную комнату. Он находился там 5 часов. Вечером заявили, что решение огласят 19 января.

Обратите внимание! Порошенко подозревают в государственной измене. Дело касается закупки угля с оккупированных территорий.

По информации следствия, в 2014 – 2015 годах Порошенко якобы использовал свои полномочия, чтобы прекратить поставки угля из ЮАР, но подписать контракт на поставки угля из Донбасса.

Другим фигурантом дела был кум Путина Виктор Медведчук, который якобы выполнял роль коммуникатора между Киевом и Кремлем.

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