Россия устроила "судилище" над "азовцами": правозащитница назвала цель оккупантов

В российском Ростове-на-Дону начался судебный процесс над 22 украинскими военными, которые обороняли Мариуполь. Оккупанты пытаются давить на наших военных.

Об этом 24 Каналу рассказала правозащитница, координатор Медийной инициативы по правам человека Татьяна Катриченко. По ее словам, наших людей можно обменять даже после суда и приговора.

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Судят за то, что защищали свою страну

В 2022 году Россия признала "Азов" "террористической организацией". Поэтому, оккупанты устроили судилище над всеми, независимо от звания и должности, принадлежащих к этому подразделению.

Они расследуют их якобы причастность к гибели гражданских в Мариуполе и используют это как метод давления на наше государство. Кроме этого, они судят людей за то, что они защищали свою страну,

– заявила Катриченко.

В то же время, эти процессы и приговоры не влияют на обмен, ведь Украина не признает их. На обмен могут попасть и те, кого в России незаконно осудили – такие случаи были в прошлом году.

Пленных держат в бесчеловечных условиях

Правозащитница рассказала, что россияне разбрасывают наших пленных по всей территории своей страны. Они содержатся в очень плохих условиях: на них оказывается физическое и психологическое давление.

"Часто проводят судебные процессы над отдельными военнослужащими, где наших военных обвиняют в военных преступлениях: убийствах гражданских и нападениях на невоенные объекты", – добавила она.

В то же время, на этих судебных заседаниях не присутствуют никакие международные организации, хотя суды открыты и, например, Красный Крест имеет возможность их посетить.

Что известно о суде над защитниками Мариуполя