Суд оставил под стражей Сергея Гнездилова, который ушел в публичное СОЧ

Недавно общество всколыхнул резонансный скандал с украинским военным, который ушел в СОЧ и заявил об этом. Суд принял новое решение.

Суд оставил Сергея Гнездилова под стражей. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на hromadske.

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Выступает за установление четких сроков службы

Судьи отклонили апелляционную жалобу адвокатов Гнездилова на решение Печерского райсуда, который отправил военнослужащего на гауптвахту до 12 декабря.

Кроме этого, на заседании присутствовали знакомые подозреваемого, журналисты и участники движения за установление четких сроков военной службы. Они пришли поддержать Гнездилова с плакатами с призывами к установлению четких сроков службы.

Ранее Сергей Гнездилов заявлял, что готов вернуться на фронт. Однако он требует принятия закона о демобилизации.

Накануне его задержали правоохранители и сообщили о подозрении в дезертирстве. Ранее Сергей Гнездилов указывал, что "СОЧ – уголовное преступление", однако он призвал решать проблемы, а не молчать о них.