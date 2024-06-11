Медведчуку отказали в возобновлении адвокатской лицензии: суд оставил решение без изменений
Источник:Игла
Виктору Медведчуку, обвиняемому в государственной измене, отказали в восстановлении права на занятие адвокатской деятельностью в Украине. Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Киевского окружного административного суда.
Об этом сообщили адвокаты-истцы Илья Костин и Роман Тытыкало. Известно, что судейская коллегия состояла из Любови Костюк, Нинель Маринчак и Михаила Кобаля.
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Что известно о решении суда
В решении апелляционной инстанции указано, что тезис истца о том, что Украина получила независимость в 1991 году в результате договоренности с Москвой, противоречит преамбуле Конституции Украины и ее статье 5.
Судьи считают, что Медведчук отрицает национально-освободительную борьбу Украины за независимость, которая имела место на многих этапах истории.
Решение апелляционной инстанции / Фото "Игла"
Состав коллегии судей постановил отказать Медведчуку в восстановлении права на занятие адвокатской деятельностью в Украине. Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Киевского окружного административного суда.
Отрывок из постановления / Фото "Игла"
Почему нужно менять закон "Об адвокатуре"
Потребность в изменении закона "Об адвокатуре" возникла из-за того, что в Ассоциации адвокатов до сих пор действует монополия соратников Медведчука, а руководительницей этой организации является Лидия Изовитова.
В отчете Еврокомиссии указано, что Украина должна изменить законодательство об адвокатуре, ведь действующий закон, принят во времена Януковича, позволяет соратникам Медведчука держать адвокатов в заложниках с 2012 года.
Учитывая то, что у нас адвокатура дает кадры в прокуратуру и суды, то мы ставим под угрозу и судебную реформу. Изменить закон – это задача профильного комитета, который возглавляет нардеп от “Слуги народа” Денис Маслов, но они этот процесс даже не начинали,
– подчеркнул адвокат Илья Костин, который пошел добровольно служить в ВСУ.
Заметим, что с конца мая военные части начали сбор данных об адвокатах, которые пошли служить на фронт. Совмещать военную службу и адвокатскую деятельность законодательство Украины не позволяет, и адвокатам, которые не приостановили свою деятельность и пошли защищать страну, грозит дисциплинарная ответственность.
Руководство Ассоциации адвокатов, которое занимает пророссийскую позицию, не реагирует на факты коллаборационизма и участие в пытках некоторых адвокатов на временно оккупированных территориях.
В то же время оно оказывает давление на адвокатов, которые пошли служить в ВСУ. С 2014 года руководство Ассоциации не высказало никакой позиции в отношении адвокатов, которые продолжают свою деятельность на оккупированных территориях по правилам оккупантов.
Виктор Медведчук: последние новости
- Правоохранители в рамках уголовных производств изъяли у Медведчука и вернули в собственность государства уникальное украшение III века. Также удалось вернуть коллекцию древностей и 264 картины.
- По информации западных СМИ у Путина было в планах представить Медведчука, как "главу правительства" Украины. Это должно было произойти вместо "нелегитимного режима Зеленского".
- Заметим, что с недавних пор Медведчук не может попасть в страны-члены ЕС, даже транзитом. Это стало возможным благодаря новым санкциям против российских организаций.