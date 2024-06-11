Медведчуку отказали в возобновлении адвокатской лицензии: суд оставил решение без изменений

Виктору Медведчуку, обвиняемому в государственной измене, отказали в восстановлении права на занятие адвокатской деятельностью в Украине. Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Киевского окружного административного суда.

Об этом сообщили адвокаты-истцы Илья Костин и Роман Тытыкало. Известно, что судейская коллегия состояла из Любови Костюк, Нинель Маринчак и Михаила Кобаля.

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Что известно о решении суда

В решении апелляционной инстанции указано, что тезис истца о том, что Украина получила независимость в 1991 году в результате договоренности с Москвой, противоречит преамбуле Конституции Украины и ее статье 5.

Судьи считают, что Медведчук отрицает национально-освободительную борьбу Украины за независимость, которая имела место на многих этапах истории.

Решение апелляционной инстанции / Фото "Игла"

Состав коллегии судей постановил отказать Медведчуку в восстановлении права на занятие адвокатской деятельностью в Украине. Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Киевского окружного административного суда.

Отрывок из постановления / Фото "Игла"

Почему нужно менять закон "Об адвокатуре"

Потребность в изменении закона "Об адвокатуре" возникла из-за того, что в Ассоциации адвокатов до сих пор действует монополия соратников Медведчука, а руководительницей этой организации является Лидия Изовитова.

В отчете Еврокомиссии указано, что Украина должна изменить законодательство об адвокатуре, ведь действующий закон, принят во времена Януковича, позволяет соратникам Медведчука держать адвокатов в заложниках с 2012 года.

Учитывая то, что у нас адвокатура дает кадры в прокуратуру и суды, то мы ставим под угрозу и судебную реформу. Изменить закон – это задача профильного комитета, который возглавляет нардеп от “Слуги народа” Денис Маслов, но они этот процесс даже не начинали,

– подчеркнул адвокат Илья Костин, который пошел добровольно служить в ВСУ.

Заметим, что с конца мая военные части начали сбор данных об адвокатах, которые пошли служить на фронт. Совмещать военную службу и адвокатскую деятельность законодательство Украины не позволяет, и адвокатам, которые не приостановили свою деятельность и пошли защищать страну, грозит дисциплинарная ответственность.

Руководство Ассоциации адвокатов, которое занимает пророссийскую позицию, не реагирует на факты коллаборационизма и участие в пытках некоторых адвокатов на временно оккупированных территориях.

В то же время оно оказывает давление на адвокатов, которые пошли служить в ВСУ. С 2014 года руководство Ассоциации не высказало никакой позиции в отношении адвокатов, которые продолжают свою деятельность на оккупированных территориях по правилам оккупантов.

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