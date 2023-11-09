Смертельное ДТП с Николаенко: суд отправил нардепа под круглосуточный домашний арест
Источник:УНН
Прокуроры хотели добиться избрания Андрея Николаенко меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Однако Печерский суд Киева не удовлетворил ходатайство.
В пятницу, 10 ноября, стало известно, что Андрей Николаенко был отправлен под домашний арест. Напомним, что нардеп сбил 18-летнюю девушку в Житомирской области, после чего она погибла на месте.
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Подробности судебного решения
Прокурор настаивал на аресте фигуранта на 60 дней без возможности внесения залога. Однако суд ходатайство не удовлетворил.
Судья постановила применить к Андрею Николаенко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 4 января 2024 года. Все это время народный избранник должен носить электронный браслет.
Как отреагировал Николаенко
Депутат подчеркнул, что он не представляет опасности для общества. По мнению Николаенко, лучше бы у него изъяли права.
А они (следователи – 24 Канал), не изъяв права, хотят меня лишить возможности работать,
– сказал он.
Нардеп дал понять, что он будет работать вдали и делать то, что можно в таком формате. Николаенко заявил, что и дальше будет заниматься коммуникациями с внешними партнерами Украины, за которую он отвечает.
Самая смертельную аварию Николаенко назвал трагедией и бедой. Он выразил готовность пройти все необходимые следственные и судебные этапы. Нардеп выступил за справедливый суд. Также Николаенко призвал следователей быть объективными и относиться к нему как к гражданину, а не к народному депутату.
Что этому предшествовало
- Смертельная авария с участием Николаенко произошла 3 ноября около 09:45. На трассе Киев – Чоп в районе села Березовцы Mercedes-Benz GLE сбил пешехода.
- За рулем этого автомобиля находился народный избранник от "Батькивщины". К сожалению, от полученных травм 18-летняя девушка погибла на месте.
- Соцсетями быстро распространились фото на видео с места ДТП. Сам Николаенко после аварии создал пост, в котором подтвердил, что он сбил человека.
- Депутат подчеркнул, что он управлял автомобилем в трезвом состоянии. Также нардеп выразил готовность к сотрудничеству со следователями.
- Кроме этого Николаенко утверждает, что он не нарушал ПДД. Однако, по предварительным данным от журналистов, нардеп мог за 40 минут до ДТП превысить разрешенную скорость до 162 километров в час.