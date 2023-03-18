Вместе с Путиным получила ордер на арест: детская омбудсмен России отреагировала на новость из Гааги

Так называемая уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова отреагировала на новость об ордере на арест из Гааги. Она заявила, что радуется, ведь международное общество "оценило ее работу по помощи детям".

Она добавила, что продолжит "работать" (похищать украинских детей) даже несмотря на ордер. Реакцию детского омбудсмена цитируют российские СМИ.

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Львова-Белова будет продолжать похищать детей, несмотря на ордер

Скандальная омбудсмен решила, что международное сообщество "оценило ее работу по помощи детям". Она отметила, что против нее уже "были санкции всех стран".

В то же время свои преступления Мария Львова-Белова якобы упорно пытается не замечать. В своем ответе на ордер из Гааги омбудсмен дальше вела о "помощи детям", "хороших, бережных условиях" и "вывозе из зоны боевых действий".

Однако забыла добавить, что Россия напала на Украину, начав боевые действия. Или, что украинских детей россияне незаконно вывозят на территорию своей страны, в частности, забирая у их родителей.

В заключение Львова-Белова констатировала, что продолжит "работать". То есть, она и дальше собирается похищать детей и не скрывает этого.

Что хочется сказать: во-первых, хорошо, что международное сообщество оценило работу по помощи детям нашей страны, что мы не оставляем их в зоне военных действий, что мы вывозим их, что создаем для них хорошие условия, окружаем их заботливыми людьми. Были санкции всех стран, даже Японии в отношении меня, сейчас ордер на арест, интересно, что будет дальше – ну, а мы продолжаем работать,

– цинично издала Львова-Белова.

Обратите внимание Может, теперь ООН увидит факт геноцида, что изменит ордер на арест Путина.

Суд в Гааге также выдал ордер на арест Путина

17 марта суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина из-за ситуации в Украине. Путина и Львову-Белову подозревают в совершении военного преступления. В частности, говорится о незаконной депортации и перемещении детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию.

В суде отметили, что ордера должны были быть тайными, чтобы защитить потерпевших и свидетелей, а также обеспечить возможности для расследования. Однако детей и дальше продолжают депортировать, поэтому необходимо было добавить огласки.