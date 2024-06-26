Суд в Гааге выдал Шойгу и Герасимову ордера на арест: кто еще в России заслуживает этого

Международный уголовный суд выдал ордера на арест Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, которых подозревают в совершении военных преступлений. Однако Кремль "не признает" эти ордеры и считает их "абсурдными".

Политолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что Россия не собирается выдавать Шойгу и Герасимова МУС в Гааге. Поэтому ордера на арест – это в большей степени символическое событие.

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Украина должна действовать по тактике Моссада

Также украинцы должны понимать, что многие россияне, которые сейчас совершают преступления против Украины, к сожалению, тоже не попадут в Международный уголовный суд.

Речь идет о пилотах, которые бомбардируют украинские города, программистах, которые направляют ракеты на территорию нашего государства, артиллеристах, осуществляющих обстрелы. В отношении этих оккупантов реализовывать справедливый суд будет уже Украина по тактике Моссада. Это то, что произошло с Ильей Кивой,

– объяснил политолог.

Россияне должны осознать, что их ждет месть и неотвратимое наказание.

Израильский Моссад всегда так поступал. Хотя у мирового сообщества были по этому поводу претензии к Израилю, но он в ответ спрашивал: а был ли Холокост справедливым? Не был, и на этом все вопросы заканчивались.

Так, по словам политолога, и украинцы скажут, что в Буче, Изюме и во многих других украинских городах было столько изнасилованных, покалеченных, убитых людей, что Украина имеет право на месть.

"Россияне должны запомнить, что даже мысль сделать что-то с украинцами будет иметь очень плохие последствия для их здоровья, а может и жизни", – подчеркнул Тарас Загородний.