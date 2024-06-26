Політолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що Росія не збирається видавати Шойгу та Герасимова МКС в Гаазі. Тому ордери на арешт – це більшою мірою символічна подія.

До теми Така практика вже була: що чекає на Шойгу та Герасимов, яким видали ордери на арешт

Україна має діяти за тактикою Моссаду

Також українці мають розуміти, що багато росіян, які зараз здійснюють злочини проти України, на жаль, теж не потраплять до Міжнародного кримінального суду.

Йдеться про пілотів, які бомбардують українські міста, програмістів, які скеровують ракети на територію нашої держави, артилеристів, які здійснюють обстріли. Щодо цих окупантів реалізовувати справедливий суд буде вже Україна за тактикою Моссаду. Це те, що сталося з Іллею Ківою,

– пояснив політолог.

Росіяни мають усвідомити, що на них чекає помста і невідворотне покарання.

Ізраїльський Моссад завжди так вчиняв. Хоча у світового співтовариства були з цього приводу претензії до Ізраїлю, але він у відповідь запитував: а чи Холокост був справедливим? Не був, і на цьому всі питання закінчувались.

Так, за словами політолога, і українці скажуть, що в Бучі, Ізюмі і в багатьох інших українських містах було стільки зґвалтованих, покалічених, вбитих людей, що Україна має право на помсту.

"Росіяни мають запам'ятати, що навіть думка зробити щось з українцями буде мати дуже погані наслідки для їхнього здоров'я, а може і життя", – підкреслив Тарас Загородній.

Зверніть увагу! Окрім ексміністра оборони Росії та начальника генштабу, МКС раніше видав ордери на арешт у березні 2023 року президенту Росії Владіміру Путіну та дитячому омбудсмену Марії Львової-Бєлової. В березні 2024 року видача ордерів була ухвалена щодо командувача дальньою авіацією ПКС Росії Сєргєя Кобилаша та командувача Чорноморським флотом Віктора Соколова.