Расстрел майдановцев: суд наконец-то разрешил арестовать Януковича

Для беглого президента Виктора Януковича в очередной раз избрали меру пресечения. В уголовном деле завершили досудебное расследование.

Об этом 17 января сообщили в Офисе генерального прокурора и Государственном Бюро расследований.

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"Разрешение на арест экспрезидента предоставили в уголовном производстве по обстоятельствам, которые он совершил 18 – 20 февраля 2014 года. Янукович действовал в составе преступной группы и незаконно препятствовал проведению собрания, превышал служебные полномочия. Он причастен к умышленным убийствам, умышленным телесным повреждениям, террористическому акту", – написали в Офисе генпрокурора.

Отметили, что расследование установило – Янукович совместно с главой Службы безопасности, министром внутренних дел, министром обороны и рядом высокопоставленных должностных лиц без законных оснований организовал силовой разгон демонстрантов. Раньше для экс-президента избрали меру пресечения в виде содержания под стражей через узурпацию власти, Харьковские соглашения, дезертирство и т.д.

Будет рассматривать суд

В ДБР рассказали, что по делам Майдана заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей для 10 подозреваемых. По информации Офиса генпрокурора, досудебное расследование по уголовному производству провели по специальной процедуре – in absentia. Речь идет о заочном рассмотрении дела, когда нет физического присутствия подсудимого или ответчика.

Стороны ознакамливаются с материалами производства, – добавили в ведомстве.

После рассмотрения материалов обвинительный акт направят в суд.

Предателя готовили к возвращению

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Янукович сбежал в Россию в конце февраля 2014 года. Он записывал обращение к украинцам и заявлял, что легитимно. Руководитель главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что россияне в начале полномасштабного вторжения действительно хотели сделать Януковича президентом Украины.

"Самый бессмысленный, по моему мнению, – это вариант возвращения Януковича. Его действительно подготовили к этому", – сказал Буданов.

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