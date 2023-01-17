Расстрел майдановцев: суд наконец-то разрешил арестовать Януковича
Источник:Офис генпрокурора
Для беглого президента Виктора Януковича в очередной раз избрали меру пресечения. В уголовном деле завершили досудебное расследование.
Об этом 17 января сообщили в Офисе генерального прокурора и Государственном Бюро расследований.
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"Разрешение на арест экспрезидента предоставили в уголовном производстве по обстоятельствам, которые он совершил 18 – 20 февраля 2014 года. Янукович действовал в составе преступной группы и незаконно препятствовал проведению собрания, превышал служебные полномочия. Он причастен к умышленным убийствам, умышленным телесным повреждениям, террористическому акту", – написали в Офисе генпрокурора.
Отметили, что расследование установило – Янукович совместно с главой Службы безопасности, министром внутренних дел, министром обороны и рядом высокопоставленных должностных лиц без законных оснований организовал силовой разгон демонстрантов. Раньше для экс-президента избрали меру пресечения в виде содержания под стражей через узурпацию власти, Харьковские соглашения, дезертирство и т.д.
Будет рассматривать суд
В ДБР рассказали, что по делам Майдана заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей для 10 подозреваемых. По информации Офиса генпрокурора, досудебное расследование по уголовному производству провели по специальной процедуре – in absentia. Речь идет о заочном рассмотрении дела, когда нет физического присутствия подсудимого или ответчика.
Стороны ознакамливаются с материалами производства, – добавили в ведомстве.
После рассмотрения материалов обвинительный акт направят в суд.Важно! В Институте национальной памяти сообщали, что во время Революции Достоинства погибли 107 человек.
Предателя готовили к возвращению
Янукович сбежал в Россию в конце февраля 2014 года. Он записывал обращение к украинцам и заявлял, что легитимно. Руководитель главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что россияне в начале полномасштабного вторжения действительно хотели сделать Януковича президентом Украины.
"Самый бессмысленный, по моему мнению, – это вариант возвращения Януковича. Его действительно подготовили к этому", – сказал Буданов.
Януковича лишили всего имущества: что известно
- До декабря 2022 года Межигорье и ряд объектов недвижимости в Украине принадлежали беглому экс-президенту Виктору Януковичу. Однако Высший антикоррупционный суд принял решение о конфискации имущества.
- По информации Центра противодействия коррупции, в собственность государства перешли паркоместа, квартиры, гостинично-ресторанный комплекс. Кроме этого, конфисковали более полутысячи культурных ценностей. Их стоимость составляет 18,7 миллионов евро.
- Также Янукович потерял 31 миллион гривен и 84,9 тысячи долларов, которые были на его банковских счетах.