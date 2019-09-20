Суд над Алексеем Белько, который угрожал взорвать мост в Киеве: онлайн-трансляция

Днепровский районный суд Киева избирает меру пресечения 42-летнему бывшему военному Алексею Белько, который 18 сентября угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

Заседание началось в 14 часов. Меру пресечения Белько рассматривает судья Днепровского райсуда Юлия Иванина.

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Прокуратура просит суд избрать мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

Белько подозревается в заведомо ложном сообщении о минировании и хулиганстве. Ему грозит наказание от штрафа до лишения свободы сроком на 7 лет.

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Кто такой Алексей Белько?

Выходец из аннексированного Россией Крыма. В июне 2019 года получил воинское звание старшего сержанта. Ранее он занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А 3628, расположенной в Броварах Киевской области. Однако, 3 месяца назад его уволили с военной службы.



В июне этого года он добровольно сдал Деснянскому райуправлению полиции 2 килограмма взрывчатки и много боеприпасов.

Отметим, бывшего военного допросили 19 сентября. Он пояснил, что основной целью его поступка было то, чтобы в его жизни "закончилась черная полоса, которая продолжается сейчас". При этом никаких политических требований мужчина не выдвигал.

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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что лично обратится в суд, чтобы Белько отпустили на поруки. Ему помогут пройти курс реабилитации от наркотиков и начать жить заново.

Со своей стороны, министерство по делам ветеранов готово оказать любую помощь в коммуникации с Алексеем Белько. В ведомстве отмечают, что будут защищать мужчину, как и любого другого участника русско-украинской войны.

Как задерживали Белько за угрозы взорвать мост в Киеве?

Алексей Белько 18 сентября подъехал на мост Метро на автомобиле Opel белого цвета. В центре моста он вышел из машины и начал угрожать все взорвать. Через некоторое время Белько начал стрелять из автомата в воздух и сбил один дрон правоохранителей.



Из-за этого на место инцидента стянули все подразделения спецслужб и бронированную технику. Кроме того, правоохранители перекрыли мост Метро в обоих направлениях. В столице образовался настоящий транспортный коллапс – станции метро были перекрыты, а возле моста образовались километровые пробки.



Впоследствии Белько задержали спецподразделения Корд и Альфа и отправили в СИЗО. При нем не нашли взрывчатку.



Задержание Алексея Белько на мосту Метро в Киеве / фото МВД