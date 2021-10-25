В Судане задержали нескольких министров и премьера: возможен военный переворот

25 октября 2021 , 08:06
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Источник:

The National

В Судане утром 25 октября неизвестные военные задержали нескольких министров. Среди них был также и премьер страны Абдалла Хамдок. Журналисты пишут о военном перевороте.

Кроме премьера, задержали 4 чиновников. В частности, министров промышленности и информации, члена руководящего Суверенного совета и советника премьера по вопросам СМИ.

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Хамдок под домашним арестом

Военные подразделения якобы окружили дом премьер-министра. Сам Хамдок, по предварительной информации, находится под домашним арестом.

Зато в столице Судана Хартуме якобы полностью выключили мобильную связь и сеть.

Людей призывают к протестам

Лидеры продемократического альянса силы свободы и перемен призвали суданцев выйти на улицы. Просят "сопротивляться перевороту".

Заметим, официальных сообщений об арестах пока нет.

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Автор: Ольга Музика