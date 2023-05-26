Судье, сбившему насмерть нацгвардейца в Киеве, объявили подозрение: он под стражей

Правоохранители объявили подозрение судье Алексею Тандыру, сбившему насмерть нацгвардейца в Киеве. Прокуратура просит суд содержать обвиняемого под стражей.

Тандыра обвиняют в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Если его вину докажут в суде, он может получить до 10 лет лишения свободы.

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Прокуратура вручила подозрение судье, совершившему смертельное ДТП в Киеве

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что правоохранители сообщили о подозрении главе Макаровского районного суда Киевской области, что накануне совершил смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Как следствие, он сбил военную Национальную гвардию на въезде в столицу. Военный от полученных травм погиб на месте.

Кроме того, прокуратура направила обращение в Высший совет правосудия, где просит о согласии на содержание судьи под стражей. Досудебное расследование дорожно-транспортного происшествия – еще продолжается.

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