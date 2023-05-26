Судье, сбившему насмерть нацгвардейца в Киеве, объявили подозрение: он под стражей
Источник:Офис Генерального прокурора
Правоохранители объявили подозрение судье Алексею Тандыру, сбившему насмерть нацгвардейца в Киеве. Прокуратура просит суд содержать обвиняемого под стражей.
Тандыра обвиняют в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Если его вину докажут в суде, он может получить до 10 лет лишения свободы.
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Прокуратура вручила подозрение судье, совершившему смертельное ДТП в Киеве
В Офисе Генерального прокурора сообщили, что правоохранители сообщили о подозрении главе Макаровского районного суда Киевской области, что накануне совершил смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Как следствие, он сбил военную Национальную гвардию на въезде в столицу. Военный от полученных травм погиб на месте.
Кроме того, прокуратура направила обращение в Высший совет правосудия, где просит о согласии на содержание судьи под стражей. Досудебное расследование дорожно-транспортного происшествия – еще продолжается.
Что известно о смертельной аварии в Киеве с участием судьи
- Судья Макаровского районного суда в полночь против 26 мая сбил 23-летнего нацгвардейца на блокпосте. Известно, что Алексей Тандыр ехал на своем автомобиле Lexus по проспекту Берестейскому в Киеве. Там и произошла авария.
- Впоследствии судья был задержан. От проведения осмотра состояния опьянения он отказался. Однако Киевская городская прокуратура сообщила, что суд удовлетворил их ходатайство и разрешил принудительный сбор биологических образцов у судьи, сбившего насмерть военнослужащего Нацгвардии.
- Источники 24 Канала, находившиеся на месте во время аварии, рассказали, что Тандыр, узнав о гибели нацгвардейца, начал говорить, что за рулем был сбежавший водитель. Кроме того, по данным источника, судья хотел избежать теста на алкоголь в крови, ведь он был очень пьян.
- В ДБР рассказали, что боец Нацгвардии от полученных травм скончался на месте. У Вадима Бондаренко осталось трое детей, его отец воюет под Бахмутом.