Судили крымских татар: двух бывших судей из Крыма накажут за государственную измену

7 сентября 2021 , 18:07
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Прокуратура АР Крым и города Севастополя

После оккупации полуострова в 2014 году двое судей изменили присяге на верность народу Украины и заняли должности в незаконно созданных судебных органах России. Сейчас им грозит лишением свободы на срок от 12 до 15 лет.

Прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя направила обвинительные акты в отношении бывших судей, работавших в Крыму. Их обвиняют в государственной измене.

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Они заняли должности в так называемых "Советском районном суде Республики Крым" и "Белогорском районном суде Республики Крым". Псевдосудьи способствовали становлению и укреплению оккупационной власти России и реализовали политику оккупантов.

Как действовали псевдосудьи

Обвиняемые вынесли постановления и обвинили 3 крымскотатарских активистов в организации массовых нарушений общественного порядка. Крымчанам назначили наказание – штраф от 10 до 40 тысяч рублей каждому.

Речь идет о событиях 3 мая 2014 года. Тогда крымчане перекрыли дорогу на таких трассах:

  • Симферополь – Севастополь;
  • Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь;
  • Симферополь – Феодосия – Керчь.

Активисты выражали несогласие с оккупацией Крыма, а также запретом въезда в него Председателю Меджлиса крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву.

Справка. По информации прокуратуры, сейчас в суд направили 28 обвинительных актов в отношении бывших судей АР Крым.

Следствие установило, что такими действиями псевдосудьи способствовали оккупационной власти России и ее судебным органам. Кроме того, помогали оккупантам вести подрывную деятельность против Украины.

Притеснения крымских татар: что известно

  • Религиозного деятеля Раифа Февзиева оккупанты содержат в нечеловеческих условиях. Его обвиняют в причастности к организации "Хизб ут-Тахтир", которую в России считают террористической.
  • В доме Эльдара Одаманова 3 сентября российские спецслужбы провели обыск. Мужчину увезли в неизвестном направлении. Боевики обвинили Одаманова в причастности к взрыву, который повредил газопровод в селе Перевальное.
  • Обыски провели в доме политика Наримана Джелялова. Ему грозит до 15 лет лишения свободы за якобы диверсию. Есть информация, что Джелялова пытали.
  • Также российские спецслужбы удерживают Азиза Ахтемова, Шевкета Усеинова и Асана Ахтемова.
  • Крымские татары 4 сентября вышли на протест. За это оккупанты оформили 58 административных протоколов о неповиновении полиции.
  • Председатель Меджлиса Рефат Чубаров сравнил притеснения крымских татар с преследованиями 1944 года. Он отметил, что действия Владимира Путина напоминают методы Иосифа Сталина.
Автор: Марія Масюк