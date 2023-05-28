Подозреваемый знает право и попытается им манипулировать, – ГБР о громком деле судьи Тандыра

В ночь на 26 мая в Киеве во время комендантского часа на блокпосте произошла авария с участием автомобиля главы Макаровского районного суда Алексея Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца Вадима Бондаренко. После этого все ведомства сработали молниеносно, поэтому подсудимому уже избрана мера пресечения.

Однако поскольку подозреваемый является главой одного из районных судов Киевщины, вести уголовное производство и довести дело в суде до приговора может быть непросто. Об этом в эфире телемарафона рассказала советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, сообщает 24 Канал.

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Подозреваемый может манипулировать правом

Татьяна Сапьян отметила, что и этот процесс, и это уголовное производство, и доведение в суде до приговора будет "немножко непростым". Все потому, что подозреваемый может манипулировать правом.

Мы все с вами прекрасно знаем, все следили за процессом, и абсолютно понятно, что этот процесс и это уголовное производство, и доведение в суде до приговора будет немного непростым из-за того, что главный подозреваемый, как мы понимаем, абсолютно владеет правом и законодательством, попытается им манипулировать и попытается затянуть процесс,

– подчеркнула Татьяна Сапьян.

Орган досудебного расследования и сторона обвинения уже готовятся к тому, что сторона защиты будет обжаловать решение суда об избрании меры пресечения. Более того, как подчеркнула Татьяна Сапьян, в ДБР уже к этому готовы. Следовательно, по ее словам, "ответственность за совершенное преступление будет неотвратима".

Собрана безоговорочная доказательная база

Татьяна Сапьян также подчеркнула, что события после резонансного трагического ДТП разворачивались достаточно оперативно. В молниеносной работе она отметила и ДБР как орган досудебного расследования, и прокуратуру, и судей.

Мы сейчас имеем с вами подсудимого и имеем избранную меру пресечения – это содержание под стражей без права внесения залога,

– отметила советница по коммуникациям ДБР.

Она надеется, что и ответственность за совершенное преступление наступит так же оперативно. Ведь для этого есть вся безоговорочная доказательная база, в частности, фото и видео, а также необходимые показания.

Несмотря на это, Татьяна Сапьян обратилась к жителям Киевщины, в частности, Макаровского района.

Если вам известны факты, что глава райсуда и в прошлом ранее под хмельком садился за руль, мы просим позвонить на горячую линию территориального управления ДБР в городе Киеве. Это 0443395135,

– сообщила советница по коммуникациям ДБР.

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