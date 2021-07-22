Скандальный судья Вовк получил в июне зарплату почти 350 тысяч гривен
Источник:Единый государственный реестр деклараций
Судья Павел Вовк получил в июне 2021 года зарплату в размере почти 350 тысяч гривен. Эти деньги он заработал в Окружном административном суде города Киева.
Соответствующую информацию он внес в свою декларацию. Деньги получил 25 июня 2021 года.
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Судья Вовк получил зарплату в ОАСК
Зарплата по основному месту работы Павла Вовка, согласно декларации, составляет 330 557 гривен. Получил он ее по основному месту работы – в Окружном административном суде города Киева.
Кстати, Владимир Зеленский 13 апреля 2021 года внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева. Глава государства заявил, что доверие к суду утрачено. Документ обозначен как неотложный.
Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что профильный комитет не спешит выполнять задачи главы государства и рассматривать инициативу.
21 июля представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский рассказал, что в 2021 году проголосуют за закон о ликвидации ОАСК.
Дело скандального судьи Вовка из ОАСК: что известно
- В 2019 году появились так называемые "пленки Вовка". Их обнародовали работники антикоррупционных органов. На них слышно, как судьи Окружного админсуда Киева договаривались о конкретных судебных решениях.
- Там говорится о том, что якобы Вовк с коллегами планировали полностью контролировать судебную ветвь власти и влиять на развитие событий в государстве.
- 1 июля 2020 года НАБУ объявило ему о подозрении. Дело расследуют САП и НАБУ.
- Впоследствии в 2020 году скандального судью объявили в розыск.
- 9 июля 2021 года ВАКС отклонил ходатайство НАБУ по делу "пленок Вовка". Ведомство просило ограничить защите судьям ОАСК сроки на ознакомление с материалами дела.