Апелляцию отклонили: судью Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца, оставили под стражей
Апелляционный суд Киева 19 июня рассматривал апелляцию судьи Алексея Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпосте. Ранее Печерский районный суд Киева отправил Тандыра в СИЗО до 21 июля без права внесения залога.
О ходе судебного заседания, а также решении Апелляционного суда – читайте в материале 24 Канала.
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Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения судье Алексею Тандыру. Он будет находиться в СИЗО до 21 июля без права внесения залога.
Как проходило рассмотрение апелляции
Судебное заседание по изменению меры пресечения судье Тандыру состоялось в Апелляционном суде. Заседание должно было начаться 19 июня в 13:50, но задержалось на час. Тандыр присутствовал по видеосвязи, а его защитники Ирина Бовнегра и Олег Юрченко – офлайн. На заседании также была жена погибшего нацгвардейца Анна Бондаренко, брат, отец погибшего и адвокат Денис Шевченко.
Что говорят адвокаты обвиняемого и сам судья Тандыр
Правозащитники судьи, который насмерть сбил нацгвардейца, просят отменить арест. Адвокат Тандыра Ирина Бовнегра подала апелляцию и утверждает, что пока нет доказательств, что судья находился в состоянии алкогольного опьянения.
Я не хотел этого, это произошло нечаянно, это стечение обстоятельств. Прошу учесть, что это была неосторожность, я тоже человек. Мне, как и вам, жить с этим,
– сказал Тандыр.
Он также обвинил СМИ в том, что они якобы осветили удобные им обстоятельства и уже "назначили" ему самый строгий приговор.
Адвокаты Алексея Тандыра / Фото 24 Канала (Вероника Гавриленко)
"Я не был в состоянии опьянения, можете спросить всех, кто меня знает. Я принципиально не сажусь за руль пьяным. Я действовал исключительно по закону. Бутылка с алкоголем, которую нашли в машине, не имеет отношения к этому событию. У меня в машине есть много вещей, но то, что там была эта бутылка, это не имеет никакого отношения к этому ДТП", – подчеркнул обвиняемый судья.
О состоянии здоровья
Также Тандыр пожаловался, что к нему применили строжайшую меру пресечения, хотя у него якобы проблемы со здоровьем.
У меня состояние здоровья такое, в марте был перелом черепа, а в 2019 году у меня был перелом позвоночника, у меня 8 болтов. Прошу, чтобы вы учли это,
– сказал судья.
О скорости движения
Судья Тандыр отметил, что двигался с такой скоростью, с которой ездил всегда по этой дороге. В этом контексте следует напомнить, что анонимный источник 24 Канала, который был свидетелем событий, отметил, что водитель "Лексуса" двигался очень быстро. Он даже не пытался сбросить скорость, чтобы избежать рокового столкновения с нацгвардейцем.
Даже после ДТП водитель не смог сразу затормозить и некоторое время тянул тело погибшего за машиной. Весь асфальт был в крови. Кепку нацгвардейца нашли в 50 метрах от тела.
Ее могло сдуть, был ветер,
– сказал судья.
Как проходило рассмотрение апелляции / Фото 24 Канала (Вероника Гавриленко)
Сторона обвинения не согласна с просьбой защитников. По словам прокурора, Тандыр может влиять на свидетелей.Обратите внимание! Государственное бюро расследований до сих пор не сообщило результаты теста судьи Тандыра на алкоголь. Анализы у судьи взяли принудительно, когда с момента аварии прошло 10 и 18 часов. Мочу – около десяти утра, когда с момента аварии прошло 10 часов. Кровь у судьи взяли по решению суда, это было около 18 часов вечера.
Что известно о сбивании нацгвардейца
- 26 мая глава Макаровского райсуда Алексей Тандыр на Lexus ES350 за 3 минуты до начала комендантского часа сбил 22-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко, дежурившего на блокпосте на въезде в Киев с Житомирской трассы.
- От удара Вадима отбросило на 30 метров. Он головой пробил лобовое стекло и мгновенно скончался. Печерский районный суд Киева отправил Тандыра в СИЗО до 21 июля без права внесения залога.