Мальчик предложил папе выслушать стихотворение, которое он выучил. Соответствующий трогательный отрывок из интервью опубликовали в "Донбасс. Реалиий", передает 24 Канал.

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Видео, как сын Сухаревского декламировал стихотворение

Сухаревский как раз должен был ответить на вопрос об изменениях в военной подготовке, рекрутинга, как у него раздался звонок.

Можно стихотворение рассказать? Я выучил,

– спросил мальчик.

Довольный отец с улыбкой на лице согласился выслушать сына.

Школьник продекламировал отрывок из поэзии Джона Китса "О кузнечике и сверчке" из школьной программы:

Поэзия земли не умрет никогда.

В полдень, как молчат среди ветвей

Птицы в роще, неутомимый голосок

Обнизывает покосы и частоколы.

Это кузнечик, он поймает горы и долины,

На стернях длинный ведя танец,

А утомится - стихает на часок

В тени стебля или стодолы..

"Целую тебя. Потому что папа занят немножко", – попрощался с сыном Сухаревский, заметив, что тот молодец.

Однако, по-военному сделал замечание – декламировать нужно выразительнее.

Во время интервью Сухаревскому позвонил сын и рассказал стихотворение: смотрите видео

Основные тезисы Сухаревского из интервью