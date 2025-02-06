Мальчик предложил папе выслушать стихотворение, которое он выучил. Соответствующий трогательный отрывок из интервью опубликовали в "Донбасс. Реалиий", передает 24 Канал.
Смотрите также Какие задания и темы будут в этом году на УМТ по украинской литературе
Видео, как сын Сухаревского декламировал стихотворение
Сухаревский как раз должен был ответить на вопрос об изменениях в военной подготовке, рекрутинга, как у него раздался звонок.
Можно стихотворение рассказать? Я выучил,
– спросил мальчик.
Довольный отец с улыбкой на лице согласился выслушать сына.
Школьник продекламировал отрывок из поэзии Джона Китса "О кузнечике и сверчке" из школьной программы:
Поэзия земли не умрет никогда.
В полдень, как молчат среди ветвей
Птицы в роще, неутомимый голосок
Обнизывает покосы и частоколы.
Это кузнечик, он поймает горы и долины,
На стернях длинный ведя танец,
А утомится - стихает на часок
В тени стебля или стодолы..
"Целую тебя. Потому что папа занят немножко", – попрощался с сыном Сухаревский, заметив, что тот молодец.
Однако, по-военному сделал замечание – декламировать нужно выразительнее.
Во время интервью Сухаревскому позвонил сын и рассказал стихотворение: смотрите видео
Основные тезисы Сухаревского из интервью
- Вадим Сухаревский прежде всего отметил, что на секретности работы Сил беспилотных систем ВСУ. Это важно, что враг не смог узнать нашу тактику или технологии. Но на самом деле, как заметил командующий, "хочется кричать", чтобы народ знал о значительных достижениях украинских СБС.
- Украинские операторы FPV-дронов ведут активную охоту на вражеские разведывательные БпЛА, чем в свое время очень удивили россиян. Именно поэтому сейчас интенсивность полетов разведдронов уменьшилась в десятки раз.
- Сухаревский подтвердил, что Украина использует БпЛА, способны нести 250-килограммовые авиабомбы. Они способны преодолевать до 2000 километров и возвращаться обратно. Также наши войска имеют лазерное оружие и применяют его против российских объектов.
- Всего за 6 месяцев существования Силы беспилотных систем провели уже более 220 операций вглубь российской территории России с применением более чем 3,5 тысяч средств.
- Также командующий СБС отметил, что Россия не может удивить Украину "красными линиями", которыми запугивает Путин.