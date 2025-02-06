Хлопчик запропонував тату вислухати вірш, який він вивчив. Відповідний зворушливий уривок з інтерв'ю опублікували у "Донбас. Реалії", передає 24 Канал.

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Відео, як син Сухаревського декламував вірш

Сухаревський якраз мав відповісти на питання про зміни у військовій підготовці, рекрутингу, як у нього роздався дзвінок.

Можна вірш розказати? Я вивчив,

– запитав хлопчик.

Задоволений батько з усмішкою на обличчі погодився вислухати сина.

Школяр продекламував уривок із поезії Джона Кітса "Про коника та цвіркуна" зі шкільної програми:

Поезія землі не вмре ніколи.

Опівдні, як мовчать серед гілок

Птахи в гаю, невтомний голосок

Обнизує покоси й частоколи.

Це коник, він поймає гори й доли,

На стернях довгий ведучи танок,

А стомиться - стихає на часок

У затінку стебла або стодоли…

"Цілую тебе. Бо тато зайнятий трошки", – попрощався із сином Сухаревський, зауваживши, що той молодець.

Однак, по-військовому зробив зауваження – декламувати потрібно виразніше.

Під час інтерв'ю Сухаревському зателефонував син і розповів вірш: дивіться відео

Основні тези Сухаревського з інтерв'ю