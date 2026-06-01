Роль Крыма кардинально изменилась: как ВСУ смогли переломить логистику россиян

Удары Сил обороны Украины нарушили логистику россиян от оккупированной Луганской области до Крыма. Временно оккупированный полуостров теряет свое первоначальное значение в обеспечении российских войск.

Военный обозреватель Иван Тимочко отметил 24 Каналу, что это приведет к дополнительным финансовым и материальным потерям России.

Как ВСУ нарушают российскую логистику в Крым

Тимочко отметил, что в последнее время просматривается очень интересная тенденция по уничтожению вражеской логистики. То есть за несколько дней уничтожено условных 1 500 транспортных средств. И это является очень болезненным ударом для противника.

Это показало, что за несколько дней Россия не смогла найти каких-то эффективных средств противодействия уничтожению ее автотранспорта,

– сказал военный обозреватель.

По его словам, вероятнее всего, россияне сейчас не имеют чем компенсировать количество потерянного транспорта. Поэтому они вынуждены будут тянуть его из глубины России, а это все дополнительные потери как финансовые, так и материальные.

Также это привело к разрыву вражеской логистики, к уменьшению именно использования транспорта, в частности, по материковой части Украины, которая частично является оккупированной. Потому что россияне прежде всего привлекают свою технику для поставок российской армии, которая воюет на Юге, на Юго-Востоке и даже на Востоке Украины.

То есть Крым вместо большого логистического хаба превратился в некий остаточный центр по осуществлению определенных поставок.

Это довольно серьезное, качественное изменение в общей конструкции вражеской логистики по привлечению ее для, скажем, обеспечения жизнедеятельности российской оккупации. Поэтому это довольно хорошие изменения,

– отметил Тимочко.

Он выразил надежду, что в ближайшее время россияне не смогут найти каких-то решений, которые могли хотя бы условно вывести в ноль способности их логистики.

Как Украина уничтожает российскую логистику

Украинские защитники атаковали беспилотниками оккупантов на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. В результате удара удалось уничтожить логистику, полевые склады боеприпасов и ремонтные базы противника.

Бойцы беспилотных систем Департамента активных действий ГУР в свою очередь продолжают блокировать сухопутный коридор "Крым – Донецк", а также ликвидировать технику россиян в глубоком тылу.

Русская служба BBC подтвердили подлинность по меньшей мере 14 видео с ударами украинских дронов по российской военной логистике. БПЛА атаковали российские военные грузовики на трассе Таганрог – Мариуполь – Мелитополь – Джанкой. Она является крайне важной для осуществления поставок для российских военных на фронте и в оккупированном Крыму.