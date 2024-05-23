Командующего 20 армии России Сухраба Ахмедова сняли с должности, – росСМИ

В России продолжаются "чистки" в военно-политическом руководстве. На этот раз под опалу попал путинский генерал Сухраб Ахмедов.

Оккупант занимал должность командующего 20 армии России, но был освобожден от исполнения этих обязанностей. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Сухраба Ахмедова отстранили от командования армией

Сначала информацию об увольнении Сухраба Ахмедова сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Вскоре российское издание РБК подтвердило эту информацию со ссылкой на источник, "знакомый с кадровым решением".

Официально российское министерство обороны не сообщало об отставке Ахмедова.

Российские СМИ пишут, что поводом для увольнения могли стать многочисленные жалобы на генерала. В частности, в ноябре 2022 года военнослужащие из 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота рассказали, что за четыре дня боев они потеряли "около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести" во время "непонятного наступления" на село Павловка под Угледаром в Донецкой области.

Российские критиковали за это генерала Рустама Мурадова и Сухраба Ахмедова. А в июне 2023 года Z-каналы сообщили об ударе по российским военнослужащим под Кременной в Луганской области из РСЗО и артиллерии. По версии "военкоров", российские военные выстроились и два часа ждали выступления Ахмедова с мотивационной речью перед наступлением.

По некоторым данным, во время удара погибли около 100 человек. Минобороны России официально удар по военным под Кременной не комментировало.

Что известно о генерале Сухрабе Ахмедове