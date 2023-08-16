"Назначили себя жандармами на море": в ВМС прошлись по России после ее атаки на турецкое судно

Россияне продолжают терроризировать гражданские суда в Черном море. Действия окупантов вредят Украине даже, если непосредственно не происходят в ее территориальных водах.

Россия – страна-пират. Мир шокировали кадры с видео нападения российских военных на турецкое гражданское судно "Сукру Окан". Оккупанты таким образом пытаются доказать свое господство в акватории Черного моря. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских Сил Украины Дмитрий Пленетчук, информирует 24 Канал.

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Пиратство России в Черном море

По словам Плетенчука, все обстоятельства нападения российских военных на турецкое судно "Сукру Окан", следовавшего в украинский порт в Измаиле, еще выясняются. Оккупанты уверяют, что высадили своих военных на корабль для "осмотра", а затем позволили ему двигаться дальше. Впрочем, считает Плетенчук, верить безусловно минобороны России мы не можем. Приходится собирать информацию об этом инциденте по фактам.

Видим заявление нашего МИД. Видим заявления наших партнеров. Мир должен сделать выводы,

– подчеркнул спикер ВМС.

По его словам, это событие происходило вне морской экономической зоны Украины. Впрочем, нельзя умалять его влияние на наш экспорт. 90% украинского экспорта осуществляется по морю, поэтому переоценить его важность для Украины невозможно.

Чего добивается Россия

Видео нападения россиян на турецкое судно, в частности, опубликовало минобороны России. Не стесняясь, даже щеголяя своими действиями, они публично демонстрируют свой терроризм в Черном море.

По словам Плетенчука, если рассматривать этот инцидент с точки зрения Конвенции ООН по морскому праву, можно собрать ряд нарушений. У России не было мандата на такие действия. Это очередной беспредел с ее стороны. Впрочем, кажется, страна-агрессорка не слишком переживает из-за нарушения международного права. Ведь нарушает его не в первый раз.

Плетенчук подчеркнул, что агрессивными поступками Россия пытается доказать свое призрачное господство в акватории Черного моря.

Россияне решили назначить себя жандармами в Черном море. Но жандарм беспристрастен. В то же время у окупантов здесь есть зоны интереса. И они таким образом пытаются продвигать свои геополитические интересы на все черноморское пространство.

– подчеркнул спикер.

Для осуществления террора в Черном море россияне используют все имеющиеся корабли от фрегатов, малых ракетных судов, подводных лодок до больших десантных кораблей.

Россияне остановили турецкое гражданское судно