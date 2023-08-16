Росія – країна-пірат. Світ шокували кадри з відео нападу російських військових на турецьке цивільне судно "Сукру Окан". Окупанти у такий спосіб намагаються довести своє панування в акваторії Чорного моря. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських Сил України Дмитро Пленетчук, інформує 24 Канал.

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Піратство Росії у Чорному морі

За словами Плетенчука, всі обставини нападу російських військових на турецьке судно "Сукру Окан", яке прямувало до українського порту в Ізмаїлі, ще з’ясовуються. Окупанти запевняють, що висадили своїх військових на корабель для "огляду", а потім дозволили йому рухатися далі. Втім, вважає Плетенчук, вірити беззаперечно міноборони Росії ми не можемо. Доводиться збирати інформацію про цей інцидент по фактах.

Бачимо заяву нашого МЗС. Бачимо заяви наших партнерів. Світ має зробити висновки,

– наголосив речник ВМС.

За його словами, ця подія відбувалася поза морської економічної зони України. Втім, не можна применшити її вплив на наш експорт. 90% українського експорту здійснюється морем, тому переоцінити його важливість для України неможливо.

Чого домагається Росія

Відео нападу росіян на турецьке судно, зокрема, опублікувало міноборони Росії. Не соромлячись, натомість навіть хизуючись своїми діями, вони привселюдно демонструють свій тероризм у Чорному морі.

За словами Плетенчука, якщо розглядати цей інцидент з точки зору Конвенції ООН з морського права, можна назбирати низку порушень. Росія не мала мандату на такі дії. Це чергове свавілля з її боку. Втім, здається, країна-агресорка не надто переймається порушенням міжнародного права. Адже порушує його не вперше.

Плетенчук наголосив, що агресивними вчинками Росія намагається довести своє примарне панування в акваторії Чорного моря.

Росіяни вирішили призначити себе жандармами в Чорному морі. Але жандарм неупереджений. Водночас в окупантів тут є зони зацікавлення. І вони у такий спосіб намагаються просувати свої геополітичні інтереси на весь чорноморський простір,

– підкреслив речник.

Для здійснення терору у Чорному морі росіяни використовують всі наявні кораблі від фрегатів, малих ракетних суден, підводних човнів до великих десантних кораблів.

Росіяни зупинили турецьке цивільне судно