Наводят панику на людей: куда хотят попасть россияне, обстреливая Сумы
Ситуация на Сумщине остается неспокойной. За последнее время враг существенно увеличил интенсивность обстрелов, а для своих ударов использует беспилотники и ракеты. В результате последних атак есть пострадавшие и серьезные разрушения.
Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак, добавив, что в марте оккупанты особенно активизировались. Например, вечером 7 марта атаковали гражданскую инфраструктуру Сум.
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Куда именно целится враг
Россияне цинично направляют свои "Шахеды" и ракеты по мирным людям. Так 6 марта оккупанты запустили на Сумщину 4 беспилотника. Один удалось обезвредить, но три других, к сожалению, достигли цели. Известно, что БПЛА летел в больницу. Там есть пострадавшие.
Очевидно российские захватчики понимают, что им не удалось запугать людей, поэтому уже на следующий день, 7 марта, они ударили по городу ракетой. Сейчас устанавливается, какой именно,
– рассказал Владимир Бицак.
Была повреждена школа, больница, в этих заведениях есть разрушения. По поводу больницы, то там пролетал и "Шахед", и ракета. Также известно о пострадавших, среди них ребенок.
Россияне, как всегда, бьют по мирным жителям, по больницам, по агрофирмам – все это для того, чтобы навести панику на людей, создать агрессию, мол, когда это уже закончится,
– добавил Владимир Бицак.
Однако жители Сумщины понимают планы врага, поэтому проявляют стойкость. Все осознают, насколько весомой является работа Сил обороны, в частности бойцов, которые уничтожают вражеские беспилотники над регионом.
Что происходит в Сумской области: актуальные новости
- Противник 7 марта атаковал гражданские объекты в Сумской области. В результате атаки повреждены медицинские учреждения, школа, водоканал. Известно, что один гражданский человек получил травмы.
- Днем ранее враг направил беспилотники, в больницу Сум, где находилось около 400 пациентов. Пострадали семь человек, среди них 10-летний мальчик. В результате удара повреждены квартиры в 11 многоквартирных домах, а также дошкольное учреждение и около 20 автомобилей.
- На Сумщине оккупанты впервые применили бомбу дистанционного минирования, которая запрещена международными конвенциями. Она похожа на небольшой серебристый мячик и может быть приманкой для детей. Ее радиус действия 500 – 600 метров, поэтому два населенных пункта, где были такие заминирования, – перекрыли.