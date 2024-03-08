Наводят панику на людей: куда хотят попасть россияне, обстреливая Сумы

Ситуация на Сумщине остается неспокойной. За последнее время враг существенно увеличил интенсивность обстрелов, а для своих ударов использует беспилотники и ракеты. В результате последних атак есть пострадавшие и серьезные разрушения.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак, добавив, что в марте оккупанты особенно активизировались. Например, вечером 7 марта атаковали гражданскую инфраструктуру Сум.

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Куда именно целится враг

Россияне цинично направляют свои "Шахеды" и ракеты по мирным людям. Так 6 марта оккупанты запустили на Сумщину 4 беспилотника. Один удалось обезвредить, но три других, к сожалению, достигли цели. Известно, что БПЛА летел в больницу. Там есть пострадавшие.

Очевидно российские захватчики понимают, что им не удалось запугать людей, поэтому уже на следующий день, 7 марта, они ударили по городу ракетой. Сейчас устанавливается, какой именно,

– рассказал Владимир Бицак.

Была повреждена школа, больница, в этих заведениях есть разрушения. По поводу больницы, то там пролетал и "Шахед", и ракета. Также известно о пострадавших, среди них ребенок.

Россияне, как всегда, бьют по мирным жителям, по больницам, по агрофирмам – все это для того, чтобы навести панику на людей, создать агрессию, мол, когда это уже закончится,

– добавил Владимир Бицак.

Однако жители Сумщины понимают планы врага, поэтому проявляют стойкость. Все осознают, насколько весомой является работа Сил обороны, в частности бойцов, которые уничтожают вражеские беспилотники над регионом.

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