Наступает ли Россия на Сумы: какая ситуация в приграничье

В последние дни российские войска усилили наступательные действия на востоке Сумщины. Врагу удалось продвинуться возле нескольких населенных пунктах.

На Сумщине оккупанты проводят штурмы. Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Есть ли угроза для Сум?

В то же время он уточнил, что речь идет не о наступлении на Сумы, а преимущественно о попытках штурмовых групп атаковать в приграничье.

Коваленко показал видео одного из таких штурмов, во время которого 29 оккупантов предприняли попытку инфильтрации в тыл позиций 71-й бригады ДШВ. Россияне двигались по газовой трубе. Как следствие – вся группа заграбастов была уничтожена.

В комментарии Укринформа представитель Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов подтвердил, что россияне имеют продвижение на Сумщине.

По его словам, враг продвинулся возле Миропольского. Также он рассказал, что в районе Марьино продолжаются бои, там сейчас – "серая зона".

Трегубов уточнил, что до Новодмитровки врагу не удалось добраться.

Накануне военный заявил, что россияне активизировали наступление на Сумщине и пытаются расширить зоны контроля, продвигаясь на небольшие расстояния – 1 – 1,5 километра от границы.

Заметим! По данным DeepState, россияне продвинуться вблизи Миропольского, Марьино и Новодмитровки.

