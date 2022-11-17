Сунак ответил, могут ли Россию прогнать из G20, как из "Группы семи"

Многие западные политики призывают исключить Россию из G20 из-за военной агрессии против Украины. Британский премьер Риши Сунак рассказал, могут ли страну-агрессора прогнать из "Группы двадцати".

Свое заявление премьер-министр Британии сделал во время выступления на саммите СОР27 в Египте, пишет 24 канал. Сунак сказал, что Россию нельзя исключить из стран G20, несмотря на призывы некоторых западных политиков.

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Россию не могут исключить из "Группы двадцати", как из G7

G20 – широкая группа стран, работающая по принципу консенсуса. Таким образом, невозможно исключить Россию из этой группы таким же способом, как из G7,

– заявил он.

Кроме того, лидер Британии заявил, что Лондон тесно работает с партнерами по G20, чтобы передать сигнал о том, что угрозы применения ядерного оружия недопустимы.

Ранее Сунак призвал исключить Россию из G20

. Россия не участвует во встречах "Группы семи" после аннексии украинского Крыма в 2014 году. В G7 входят США, Канада, Франция, Италия, Германия, Япония, Британия и Европейский Союз.

Сунак, выступая на закрытом заседании G20 на Бали, раскритиковал отсутствие на саммите кремлевского диктатора Владимира Путина. Также он заявил, что российская армия должна уйти из Украины и прекратить варварскую войну против нашего государства.

Хотя в конце лета Сунак выступал за то, чтобы Путина исключили из G20. Такое заявление он сделал еще до того, как стал премьером Великобритании.

Сунак призвал страны G20 отправить Путину четкий сигнал о том, что у него нет места за столом переговоров, пока он не прекратит свою незаконную войну в Украине.

Канада выступает за то, чтобы Россию прогнали из G20

Вице-премьер Канады Христя Фриланд заявила, что ее страна выступает за исключение России из Международного валютного фонда и G-20. Она отмечала, что войной против Украины Россия создает угрозу мировой экономике.

Однако Фриланд признала, что Канада не может повлиять на членство России в МВФ или G20. Следует отметить, что соответствующую позицию она также озвучивала в апреле.

Россия была представлена на саммите G20 главой МИД Сергеем Лавровым, попавшем на Бали в больницу. Вероятно, под действием неизвестных препаратов Лавров наговорил чепуху о том, что Украина не хочет мирных переговоров.

Впоследствии Лавров позорно скрылся с G20, поскольку в это время Россия массированно обстреливала Украину. Оккупанты выступили около 100 ракет.

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