Супрун назвала самые распространенные причины бронхиальной астмы

Астма – это неизлечимое заболевание, при котором происходит воспаление дыхательных путей. Болезнь оказывает наибольшее влияние на показатели смертности и снижает качество жизни пациента.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала основные причины, из-за чего возникает бронхиальная астма, говорится на странице в Facebook.

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Астмой могут заболеть люди всех возрастных групп. Ее нельзя вылечить, однако возможно контролировать течение заболевания.

Наиболее распространенные причины бронхиальной астмы:

Аллергены. Астма чаще возникает у пациентов, страдающих от аллергического ринита или атопического дерматита. Наследственная предрасположенность. Вредные условия труда: влияние химических раздражителей, особенно на рабочем месте. Низкий вес при рождении и/или курение матери во время беременности. Частые респираторные заболевания. Некоторые медикаменты. Аспирин, группа противовоспалительных и обезболивающих препаратов, лекарство от давления (бета-блокаторы) также могут стать причиной бронхиальной астмы. Ожирение. Низкая физическая активность.

Для того, чтобы не заболеть бронхиальной астмой, нужно часто убирать в квартире, следить за уровнем сухости воздуха в доме, увлажнять и фильтровать воздух.

Не стоит медлить при первых подозрениях на астму – обратитесь сразу к врачу. Ограничьте использование химикатов, не употребляйте препараты, которые могут вызвать болезнь.