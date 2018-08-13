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Супрун назвала самые распространенные причины бронхиальной астмы

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Супрун назвала самые распространенные причины бронхиальной астмы
Супрун назвала самые распространенные причины бронхиальной астмы / medicalnewstoday.com

Астма – это неизлечимое заболевание, при котором происходит воспаление дыхательных путей. Болезнь оказывает наибольшее влияние на показатели смертности и снижает качество жизни пациента.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала основные причины, из-за чего возникает бронхиальная астма, говорится на странице в Facebook.

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Астмой могут заболеть люди всех возрастных групп. Ее нельзя вылечить, однако возможно контролировать течение заболевания.

Наиболее распространенные причины бронхиальной астмы:

  1. Аллергены. Астма чаще возникает у пациентов, страдающих от аллергического ринита или атопического дерматита.
  2. Наследственная предрасположенность.
  3. Вредные условия труда: влияние химических раздражителей, особенно на рабочем месте.
  4. Низкий вес при рождении и/или курение матери во время беременности.
  5. Частые респираторные заболевания.
  6. Некоторые медикаменты. Аспирин, группа противовоспалительных и обезболивающих препаратов, лекарство от давления (бета-блокаторы) также могут стать причиной бронхиальной астмы.
  7. Ожирение.
  8. Низкая физическая активность.

via GIPHY

Для того, чтобы не заболеть бронхиальной астмой, нужно часто убирать в квартире, следить за уровнем сухости воздуха в доме, увлажнять и фильтровать воздух.

Не стоит медлить при первых подозрениях на астму – обратитесь сразу к врачу. Ограничьте использование химикатов, не употребляйте препараты, которые могут вызвать болезнь.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Лечение Профилактика заболеваний Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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