Супрун назвала самые распространенные причины бронхиальной астмы
Астма – это неизлечимое заболевание, при котором происходит воспаление дыхательных путей. Болезнь оказывает наибольшее влияние на показатели смертности и снижает качество жизни пациента.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала основные причины, из-за чего возникает бронхиальная астма, говорится на странице в Facebook.
Читайте также: Как не допустить возникновения варикоза во время тренировок
Астмой могут заболеть люди всех возрастных групп. Ее нельзя вылечить, однако возможно контролировать течение заболевания.
Наиболее распространенные причины бронхиальной астмы:
- Аллергены. Астма чаще возникает у пациентов, страдающих от аллергического ринита или атопического дерматита.
- Наследственная предрасположенность.
- Вредные условия труда: влияние химических раздражителей, особенно на рабочем месте.
- Низкий вес при рождении и/или курение матери во время беременности.
- Частые респираторные заболевания.
- Некоторые медикаменты. Аспирин, группа противовоспалительных и обезболивающих препаратов, лекарство от давления (бета-блокаторы) также могут стать причиной бронхиальной астмы.
- Ожирение.
- Низкая физическая активность.
Для того, чтобы не заболеть бронхиальной астмой, нужно часто убирать в квартире, следить за уровнем сухости воздуха в доме, увлажнять и фильтровать воздух.
Не стоит медлить при первых подозрениях на астму – обратитесь сразу к врачу. Ограничьте использование химикатов, не употребляйте препараты, которые могут вызвать болезнь.
Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.