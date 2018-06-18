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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Супрун объяснила, в каких случаях могут сместиться межпозвоночные диски

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Когда могут сместиться межпозвоночные диски
Когда могут сместиться межпозвоночные диски / spinecenteroftexas.com

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, что межпозвоночные диски не могут просто "вылететь". Такие ситуации возникают при нарушении целостности позвоночника.

Об этом она написала на странице в Facebook.

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Межпозвоночные диски могут "сместиться" или "вылететь" после падения с высоты, ныряния вниз головой на мелководье или во время автомобильной катастрофы. В таких случаях в отделах позвоночника произойдет разрушение кости.

Супрун отметила, что смещение позвонка вперед относительно нижележащего позвонка называется спондилолистез.

Такая болезнь возникает в поясничном отделе позвоночника и развивается в течение длительного периода времени. Обычно позвоночник адаптируется к таким изменениям.

Спондилолистез может быть дегенеративным (из-за износа межпозвонковых дисков) или из-за дефекта дужки позвонка. Это заболевание может быть врожденным или появиться из-за травмы, опухоли, инфекции позвонка или после операции.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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