Супрун объяснила, в каких случаях могут сместиться межпозвоночные диски
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, что межпозвоночные диски не могут просто "вылететь". Такие ситуации возникают при нарушении целостности позвоночника.
Об этом она написала на странице в Facebook.
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Межпозвоночные диски могут "сместиться" или "вылететь" после падения с высоты, ныряния вниз головой на мелководье или во время автомобильной катастрофы. В таких случаях в отделах позвоночника произойдет разрушение кости.
Супрун отметила, что смещение позвонка вперед относительно нижележащего позвонка называется спондилолистез.
Такая болезнь возникает в поясничном отделе позвоночника и развивается в течение длительного периода времени. Обычно позвоночник адаптируется к таким изменениям.
Спондилолистез может быть дегенеративным (из-за износа межпозвонковых дисков) или из-за дефекта дужки позвонка. Это заболевание может быть врожденным или появиться из-за травмы, опухоли, инфекции позвонка или после операции.
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