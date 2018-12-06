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      Супрун рассказала о физической активности во время болезни

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      Можно ли тренироваться во время простуды
      Можно ли тренироваться во время простуды / Фото из соцсетей

      Физическая активность помогает снизить риски острых респираторных инфекций на более чем 20%.

      Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в соцсети Facebook.

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      По ее словам, упражнения помогают укреплять иммунную систему и в целом улучшают здоровье и самочувствие, если человек не болеет.

      via GIPHY

      "Исследования показывают, что люди, которые регулярно имеют умеренные физические нагрузки, реже болеют простудой, чем те, которые много сидят", – сказала Супрун.

      Также и.о. министра здравоохранения пишет, что физическая активность помогает снизить риски острых респираторных инфекций более чем на 20%, а в некоторых небольших исследованиях – более чем на 40% – при условии регулярных занятий и достаточного уровня активности.

      Супрун отметила, что при простуде тренировки не повредят здоровью и даже могут улучшить самочувствие.

       
      Ульяна Супрун
      "Если вы не уверены, стоит ли тренироваться, можете вспомнить так называемое правило "выше шеи" – когда вы не имеете симптомов в теле, а только в верхней части тела – насморк, чихание или небольшой кашель. В таком случае заниматься физической активностью нормально. Насморк, незначительное воспаление горла или кашель еще не повод полностью отказаться от физической активности. Наиболее вероятно, что в этом случае тренировки не повредят вашему организму. Упражнения не ускорят процесс выздоровления и не могут ухудшить состояние... Впрочем, упражнения помогут оставаться подвижными и улучшить самочувствие .

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      Теги: Здоровье Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун Медицина
      Источник: Здоров'я 24
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