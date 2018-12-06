Супрун рассказала о физической активности во время болезни
Физическая активность помогает снизить риски острых респираторных инфекций на более чем 20%.
Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в соцсети Facebook.
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По ее словам, упражнения помогают укреплять иммунную систему и в целом улучшают здоровье и самочувствие, если человек не болеет.
"Исследования показывают, что люди, которые регулярно имеют умеренные физические нагрузки, реже болеют простудой, чем те, которые много сидят", – сказала Супрун.
Также и.о. министра здравоохранения пишет, что физическая активность помогает снизить риски острых респираторных инфекций более чем на 20%, а в некоторых небольших исследованиях – более чем на 40% – при условии регулярных занятий и достаточного уровня активности.
Супрун отметила, что при простуде тренировки не повредят здоровью и даже могут улучшить самочувствие.
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