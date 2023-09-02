Российские генералы Суровикин и Юдин выступали против войны, – Буданов
Источник:"Крым. Реалии"
Бывший командующий российскими силами в Украине Сергей Суровикин выступал против войны. Такого же мнения был заместитель командующего ВКС России Андрей Юдин.
В высшем военном руководстве России звучали голоса, которые предупреждали Путина о том, что война приведет к катастрофе. Впрочем, лидер Кремля упорно затыкал уши и заставлял эти голоса замолчать.
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Суровикин выступал против войны
Многие российские генералы не видели перспектив в начатой Путиным войне. Конечно, не потому, что они гуманисты. Нет, просто военные были способны гораздо трезвее оценить ситуацию и осознать, что так называемая "СВО" скорее повредит им, чем принесет пользу. Внутреннее несогласие не помешало этим должностным лицам выполнять преступные приказы российского диктатора.
Среди тех, кто не видел смысла в войне, был и сирийский мясник, "генерал-геноцида" Сергей Суровикин, который с октября 2022 года по январь 2023 командовал объединенной группировкой российских войск в Украине.
Он впал в немилость Путина сразу после "мятежа" Пригожина. Генерал якобы скрыл от своего "царя" о планах вагнеровца. Западные СМИ писали, что Суровикина в настоящее время содержат в московском СИЗО.
Кирилл Буданов считает, что у власти есть отличная возможность сделать из Суровикина "козла отпущения". Его сделают крайним во всех эпизодах, в частности припишут ответственность за атаки по Москве.
Там всегда должен быть кто-нибудь крайний. Поскольку он – командующий Военно-космическими силами России, то это зона его ответственности. Так или иначе его должны убрать. А здесь два в одном. Они искали хороший повод – вот повод и нашелся,
– прокомментировал разведчик.
Заместитель Суровикина генерал-полковник Андрей Юдин был одним из основных непубличных критиков войны, заявил Буданов. Юдин считал, что все это катастрофа и чем дальше, тем ужаснее. После "похода" на Москву Пригожина. он был снят с должности.
Судьба Суровикина: что известно
- Вскоре после того, как "мятеж" Пригожина "подавили", в СМИ начали писать, что Суровикина задержали и допрашивают.
- Politico пишет, что генерала сняли с руководящей должности и поместили под домашний арест. Российские пропагандистские СМИ тоже сообщают, что Суровикина сняли с должности командующего Воздушно-космическими силами России.