Российские генералы Суровикин и Юдин выступали против войны, – Буданов

Бывший командующий российскими силами в Украине Сергей Суровикин выступал против войны. Такого же мнения был заместитель командующего ВКС России Андрей Юдин.

В высшем военном руководстве России звучали голоса, которые предупреждали Путина о том, что война приведет к катастрофе. Впрочем, лидер Кремля упорно затыкал уши и заставлял эти голоса замолчать.

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Суровикин выступал против войны

Многие российские генералы не видели перспектив в начатой Путиным войне. Конечно, не потому, что они гуманисты. Нет, просто военные были способны гораздо трезвее оценить ситуацию и осознать, что так называемая "СВО" скорее повредит им, чем принесет пользу. Внутреннее несогласие не помешало этим должностным лицам выполнять преступные приказы российского диктатора.

Среди тех, кто не видел смысла в войне, был и сирийский мясник, "генерал-геноцида" Сергей Суровикин, который с октября 2022 года по январь 2023 командовал объединенной группировкой российских войск в Украине.

Он впал в немилость Путина сразу после "мятежа" Пригожина. Генерал якобы скрыл от своего "царя" о планах вагнеровца. Западные СМИ писали, что Суровикина в настоящее время содержат в московском СИЗО.

Кирилл Буданов считает, что у власти есть отличная возможность сделать из Суровикина "козла отпущения". Его сделают крайним во всех эпизодах, в частности припишут ответственность за атаки по Москве.

Там всегда должен быть кто-нибудь крайний. Поскольку он – командующий Военно-космическими силами России, то это зона его ответственности. Так или иначе его должны убрать. А здесь два в одном. Они искали хороший повод – вот повод и нашелся,

– прокомментировал разведчик.

Заместитель Суровикина генерал-полковник Андрей Юдин был одним из основных непубличных критиков войны, заявил Буданов. Юдин считал, что все это катастрофа и чем дальше, тем ужаснее. После "похода" на Москву Пригожина. он был снят с должности.

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