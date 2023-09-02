У вищому військовому керівництві Росії лунали голоси, які попереджали Путіна про те, що війна спричинить катастрофу. Втім, лідер Кремля наполегливо затикав вуха і змушував ці голоси замовкнути.

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Суровікін виступав проти війни

Чимало російських генералів не бачили перспектив у розпочатій Путіним війні. Звісно, не тому, що вони – гуманісти. Ні, просто військові були здатні набагато тверезіше оцінити ситуацію та усвідомити, що так звана "СВО" скоріше зашкодить їм, ніж принесе користь. Внутрішня незгода водночас не завадила цим посадовцям виконувати злочинні накази російського диктатора.

Серед тих, хто не бачив сенсу у війні, був і "сирійський м'ясник", "генерал-геноциду" Сергій Суровікін, який з жовтня 2022 року по січень 2023 рік командував обʼєднаним угрупованням російських військ в Україні.

Він впав у немилість Путіна одразу після "заколоту" Пригожина. Генерал начебто приховав від свого "царя" про плани вагнерівця. Західні ЗМІ писали, що Суровікіна наразі утримують у московському СІЗО.

Кирило Буданов вважає, що у влади є чудова можливість зробити з Суровікіна "цапа відбувайла". Його зроблять крайнім у всіх епізодах, зокрема, припишуть відповідальність за атаки по Москві.

Там завжди має бути хтось крайній. Оскільки він – командувач Військово-космічних сил Росії, то це зона його відповідальності. Так чи інакше його мали б прибрати. А тут два в одному. Вони шукали гарний привід – ось привід і знайшовся,

– прокоментував розвідник.

Заступник Суровікіна генерал-полковник Андрій Юдін був одним з основних непублічних критиків війни, заявив Буданов. Юдін вважав, що все це катастрофа і чим далі, тим гірше. Після "походу" на Москву Пригожина його теж зняли з посади.

Доля Суровікіна: що відомо