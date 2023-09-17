Повторяет путь Пригожина: что Суровикин делает в Алжире

Сергей Суровикин, недавно освобожденный из СИЗО, по информации западных СМИ, возглавил российскую делегацию от Министерства обороны и посетил Алжир.

После получения новой должности при вражеском министерстве обороны Суровикин начал возобновлять свою публичную деятельность. В частности, об этом свидетельствует его новая поездка. Об этом 24 Каналу рассказал Марк Фейгин – российский оппозиционер, блоггер, юрист.

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"Так это было уже"

Учитывая, как долго Суровикин не появлялся на публике, бытовало мнение, что закончит он, как Евгений Пригожин. Однако ему дали новую должность и отправили в Африку.

В то же время, не стоит забывать, что еще два месяца после мятежа Евгений Пригожин не просто был заперт в Беларуси, а вернулся в Санкт-Петербург, встречался с президентом ЮАР и даже делал несколько публичных заявлений. Напоследок перед смертью он в камуфляже показался в Африке.

Я бы сказал, что еще не вечер, подождите. Все же Суровикин – это не ровная фигура Пригожина, потому что его не обвиняли в нелояльности Путину. Но он "пилил" деньги минобороны вместе с Пригожиным и Мизинцевым. За это наказывают? Ну вот в Алжир отправляют, например,

– отметил Марк Фейгин.

Пока сложно сказать наверняка, ликвидируют ли Суровикина или нет. Сейчас можно точно сказать, что его существенно снизили – от командующего Военно-Космическими Силами и ранее командующего так называемой "СВО" до сомнительной должности при Минобороны и поездок в Алжир.

"Это не масштаб для генерала-полковника Суровикина, да. Но выльется ли это в его ликвидацию – невозможно спрогнозировать пока", – подчеркнул юрист.

В конце концов Суровикин не раз бывал в плохом положении, даже отсидел после Путча в Москве в 1993 году.

Во время путча ГКЧП в Москве 21 августа 1991 года Суровикин отдал приказ идти на прорыв баррикады на Садовом кольце, давя насмерть демонстрантов боевыми машинами. В результате погибли три защитника Белого Дома.

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