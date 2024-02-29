Украина готовится отражать потенциальные атаки, - Демченко о ситуации на границе с Беларусью

Минск продолжает оставаться союзником Москвы в ее войне против Украины. В ГПСУ рассказали, существует ли по состоянию на сегодня угроза наступления со стороны Беларуси.

Враг не прекращает диверсионную деятельность на севере нашего государства. Таким образом оккупанты пытаются помешать переброске украинских войск на более горячие направления. Представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона рассказал, что происходит на границе с Беларусью.

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Есть ли угроза наступления из Беларуси

По словам Демченко, ситуация на границе с Беларусью остается без изменений. С украинской стороны продолжается строительство укреплений для защиты линий границы и приграничных территорий. Представитель ГПСУ отметил, что создаются возможности, которые позволили бы отразить любую атаку в случае повторного наступления с этого направления.

В то же время он отметил, что у россиян нет достаточно сил для вторжения с территории Беларуси.

Демченко напомнил, что Россия еще раньше вывела свои подразделения, которые находились на территории Беларуси. Это примерно 10 – 12 тысяч личного состава, проходивших обучение на белорусских полигонах. После того, как Россия вывела эти подразделения на территорию своего государства, в рамках ротации новых она не заводила.

Поэтому на территории Беларуси нет такой мощной группировки войск, которая могла бы представлять угрозу Украине,

– подчеркнул представитель ГПСУ.

Впрочем, говорит чиновник, поскольку Лукашенко остается союзником Путина, спецподразделения разведки продолжают пристально следить за ситуацией на границе, чтобы предусмотреть угрозу и необходимость усиления.

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