Давят, но никаких целей не достигли: зачем россияне активизировались на Сватовском направлении

Российские оккупанты активизировались на Сватовском направлении. Враг атакует украинские позиции со всех возможных видов вооружения.

Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Как известно, россияне сосредоточили на этом направлении 100-тысячную группировку.

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"Россияне атакуют наши позиции с помощью танков, артиллерии, пехоты с десантом. Там бои действительно активизировались", – отметил Мусиенко.

Почему россияне активизировались на Сватовском направлении: смотрите видео

Какая цель врага

За сутки 31 июля на Купянско-Лиманском направлении произошло 13 боестолкновений. Во время отражения атак ВСУ уничтожили 43 оккупантов и ранили 123. Кроме того, ликвидировали много вражеской техники.

Россияне стремятся прорвать линию обороны ВСУ, выйти на Боровую и оттуда двинуться на юг, чтобы нависнуть над украинскими войсками в районе Белогоровки и Бахмута.

В то же время оккупанты хотят оттянуть Силы обороны из-под Бахмута, чтобы они оборонялись в районе Сватового и Кременной, а не освобождали город-крепость.

"Пока никаких целей враг не достиг, несмотря на его мощное давление", – подчеркнул Мусиенко.

Наступление ВСУ продолжается: последние новости

Вооруженные Силы Украины продолжают наступать по разным направлениям. На прошлой неделе на Юге и Востоке удалось освободить 14 квадратных километров.

Украинские военные неустанно двигаются к освобождению Бахмута. Защитники продвигаются медленно, чтобы максимально сберечь личный состав.

Вечером 27 июля стало известно о возвращении под контроль Украины Старомайорского Донецкой области. Вместе с ним снова дома уже 10 населенных пунктов на Донетчине и Запорожье.