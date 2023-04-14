Сверхмощный взрыв прогремел в Мелитополе у железной дороги: могли сдетонировать боеприпасы врага

Во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв в районе железнодорожного депо. "Хлопок" посетил оккупантов утром 14 апреля.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава города Иван Федоров. По его словам, взрывы в этом районе раздаются уже не в первый раз.

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Вероятно, сдетонировали боеприпасы россиян

Утро для врага началось совсем некрасиво – в городе раздался сверхмощный взрыв, который слышали даже в окрестных селах. Этот взрыв был близ железной дороги и железнодорожного депо. Детали сообщим впоследствии,

– сообщил Федоров.

Он добавил, что в этом районе города захватчики концентрируют технику и боеприпасы. Кроме того, по словам Федорова, на базе депо враг разместил ремонтную базу, которая уже страдала от взрывов,"но еще не полностью разрушена".

Любопытно, что коллаборант Владимир Рогов тоже подтвердил взрыв в городе. Однако, как и ожидалось, оккупант утверждает, что причиной взрыва стал якобы газовый баллон в одном из гаражей на улице Радищева, 58.

Довольно сомнительным является тот факт, что взрыв газового баллона слышали даже в окрестных селах.

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