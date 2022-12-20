До графиков еще далеко: в YASNO сообщили безутешный прогноз относительно света в Киеве
Источник:Сергей Коваленко
Состояние энергосистемы в Киеве практически не изменилось в течение 20 декабря. Поэтому в столице Украины будут продолжаться аварийные отключения электроэнергии.
Неутешительный прогноз для Киева сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко. По его словам, за день отключался почти весь город, около 1,1 миллиона пользователей
Обратите внимание Сколько ракет и шахидов Россия уже запустила по сети Украины: цифра шокирует
В Киеве дефицит мощности
Сергей Коваленко отметил, что о приближении к плановым графикам пока даже не стоит рассчитывать.
По факту сейчас имеем мощность на 50% меньше необходимой. С которой нужно заживить критическую инфраструктуру,
– сообщил он.
В то же время, гендиректор YASNO сообщил, что свет стабильно подается на критическую инфраструктуру. Поэтому Киев в основном с водой и отоплением.
Кроме того, диспетчеры пытаются сделать так, чтобы районы имели снабжение хотя бы на короткое время. Но есть ряд домов, которые не включались с утра 19 декабря.
Какая ситуация со светом в Киеве
- Киев в течение нескольких дней выдержал несколько атак России. Сначала оккупанты массированно атаковали Киев и Украину ракетами в пятницу, 16 декабря. В ночь на 19 декабря Россия ударила по Киеву и области "шахидам".
- В Киевской области без света сейчас 80% региона. Самая сложная ситуация в Бучанском, Вышгородском, Обуховском и частично Фастовском районах.
- В Киеве и области нет никакой возможности обеспечить поочередную подачу света. Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил, что сейчас самая большая проблема украинской энергосистемы – это отсутствие генерации.
- Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что блекаут в Киевской области может длиться до 23 декабря.