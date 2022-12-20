До графиков еще далеко: в YASNO сообщили безутешный прогноз относительно света в Киеве

Состояние энергосистемы в Киеве практически не изменилось в течение 20 декабря. Поэтому в столице Украины будут продолжаться аварийные отключения электроэнергии.

Неутешительный прогноз для Киева сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко. По его словам, за день отключался почти весь город, около 1,1 миллиона пользователей

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В Киеве дефицит мощности

Сергей Коваленко отметил, что о приближении к плановым графикам пока даже не стоит рассчитывать.

По факту сейчас имеем мощность на 50% меньше необходимой. С которой нужно заживить критическую инфраструктуру,

– сообщил он.

В то же время, гендиректор YASNO сообщил, что свет стабильно подается на критическую инфраструктуру. Поэтому Киев в основном с водой и отоплением.

Кроме того, диспетчеры пытаются сделать так, чтобы районы имели снабжение хотя бы на короткое время. Но есть ряд домов, которые не включались с утра 19 декабря.

Какая ситуация со светом в Киеве