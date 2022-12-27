Какая ситуация со светом в Киеве: есть 2 хорошие новости
Источник:Сергей Коваленко
В Киеве после российских обстрелов улучшается ситуация с электроэнергией. Столица получает стабильные объемы электроэнергии.
Об этом вечером 27 декабря сообщил гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко. По его словам, Киев с ограничениями, но стабильно получает электроэнергию. Он подчеркнул, что это первая хорошая новость.
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Киев все еще получает свет с ограничениями
Вторая хорошая новость, как сообщил Коваленко, состоит в том, что эти стабильные объемы электроэнергии удается равномерно распределить из-за временных схем переподключения сетей.
В то же время гендиректор YASNO отметил, что неизвестно, как будет работать оборудование, если похолодает.
Но сложно прогнозировать, как поведет себя оборудование, если температура упадет, а потребление вырастет. Благо Новый год должен быть при плюсах. Однако остается еще самая главная переменная – безумный сосед и его ракеты и иранские "шахиды",
– резюмировал Коваленко.
Какая ситуация со светом в Киеве
- В Киеве до сих пор сложная ситуация после того, как Россия нанесла ракетный удар 16 декабря, а также через 3 дня атаковала столицу "шахидами". После обстрелов тяжелая ситуация была на Куреневке и Оболони.
- Благодаря стараниям энергетиков нагрузку на сеть удалось перераспределить. Поэтому 25 декабря ситуация на Оболони, Куреневке и Борщаговке улучшилась.
- По состоянию на 27 декабря в Киеве проходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют
- Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил, что заявил, что экстренные отключения света в Киеве могут продолжаться всю зиму. По его словам, говорить о возвращении к довоенной ситуации пока нет возможности.
- Премьер Денис Шмигаль сообщил, что Украина может пройти новогодние праздники без аварийных отключений света. Но это возможно, если не будет новых массированных обстрелов.