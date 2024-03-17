Атака по Одессе унесла еще одну жизнь: погибла жительница области

Российские войска цинично обстреляли Одессу 15 марта. В результате этой атаки погибла жительница области.

Известно, что Россия 15 марта снова совершила террористический акт на Одессу. Эта атака стала самой массовой по количеству жертв в городе с начала вторжения армии России.

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Жительница Одесской области погибла в результате атаки врага

Российская армия 15 марта атаковала Одессу. Стало известно о еще одной жертве обстрела врага.

Так, в результате российской ракетной атаки по Одессе погибла жительница области Светлана Михайленко (Фаюк). Печальное известие сообщили 17 марта в Николаевском поселковом совете Березовского района Одесской области.

Известно, что Светлана Михайленко (Фаюк) родилась 17 октября 1984 года и была жительницей Николаевской общины.

Там сообщили, что церемония прощания с женщиной состоится 18 марта в селе Комарашево по адресу: улица Мира, 8.

Что известно о пострадавших

Дмитрий Радулов, заместитель начальника Одесской ОВА, рассказал о состоянии пострадавших после атаки российских военных по Одессе 15 марта.

По данным Радулова, по состоянию на последний момент в больнице находится 38 пострадавших. Как он отметил, они проходят курс лечения, получают всю необходимую медицинскую помощь.

Также он рассказал, что 11 человек еще находятся в тяжелом состоянии. По словам Радулова, среди всех пострадавших есть 4 сотрудника ГСЧС, которые на сегодня еще в больнице. "2 сотрудника ГСЧС в тяжелом состоянии, еще один медицинский работник в среднем состоянии тяжести", – добавил заместитель начальника Одесской ОВА.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и друзьям погибшей.