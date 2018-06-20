Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме
Украинская теннисистка Элина Свитолина успешно преодолела второй круг турнира в Бирмингеме и вышла в четвертьфинал.
Соперницей Свитолиной была Ализе Корне из Франции. Соперницы недавно встречались на турнире в Мадриде. Тогда тоже победила Свитолина. Перед тем еще одна украинка Марта Костюк победила француженку в финале квалификации турнира в Штутгарте. При этом Ализе Корне является 41-ой ракеткой мира.
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В матче в Бирмингеме, который длился один час и 23 минуты, все решилось за два сета. В первом из них все решил пятый гейм. На подаче француженки, Свитолина повела 0:40, но сумела реализовать брейк-пойнт лишь с четвертой попытки.
Во втором сете Свитолина выиграла пять геймов подряд. Поэтому Корне сумела выиграть лишь две свои подачи – первую и при счете 2: 5 не дала возможности украинке дважды реализовать матч-пойнт. Победу Свитолина получила сразу после этого на своей подаче.
Свитолина – Корне 2:0 (6: 4, 6: 2)
В четвертьфинале Свитолина сыграет с победительницей пары Мартич – Бузарнеску.
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