Путин Израилю точно не друг: какая роль России в войне на Ближнем Востоке

Уже есть ряд фактов, подтверждающих, что Россия поддерживает террористов ХАМАС и помогала им готовиться к нападению на Израиль. А циничные заявили Владимиру Путину расставили все точки над "и".

Об этом 24 Каналу сказал бывший посол Израиля в России Аркадий Мил-Ман, заметив, что глава Кремля начал антисемитскую кампанию еще 5 сентября и, конечно же, связал ее с Украиной.

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О чем говорил Путин в преддверии войны в Израиле

Российский диктатор 5 сентября провел совещание по так называемому проекту "Победа". Во время совещания глава Кремля заявил, что якобы "украинские националисты убили 1,5 миллиона евреев в Украине и даже немецкая армия не могла себе такого представить".

Это антисемитский нарратив и полное искажение исторических фактов. Такого бреда Путин наговорил еще немало,

– отметил Мил-Ман.

Выйдя из совещания, российский президент дал интервью, в котором сделал еще много одиозных заявлений. К примеру, он сказал, что "западные кураторы поставили во главе современной Украины этнического еврея без человеческой сущности, чтобы он отбелил действия неонацистов и украинских националистов".

После этого 7 октября происходит зверское нападение боевиков ХАМАС, которые заживо сжигали людей, взяли в заложники младенцев, расстреливали людей. В то же время от Путина не прозвучало ни одного осуждающего слова на все эти ужасы террористов. Все, что он смог выдавить из себя через несколько дней войны, констатировав, что это беспрецедентное нападение,

– сказал бывший посол Израиля в России.

Далее Путин стал говорить о палестинцах, а затем приравнял превентивные шаги Израиля против Сектора Газы с блокадой Ленинграда во время Второй мировой войны. Мол, "и украинцы и израильтяне националисты".

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Ось зла

Россияне также запускали дезинформацию, что якобы Украина передала ХАМАС оружие. Однако на самом деле это Россия через контрабандные каналы передавала террористам трофейные образцы американского вооружения.

Москва дала террористической организации разрешение на производство автомата Калашникова в Секторе Газа. Более того, оружие, с которым ХАМАС нападал на Израиль, изготовлено либо в России, либо в Иране по российской лицензии,

– добавил Мил-Ман.

ХАМАС и Исламский джихад получили около 140 миллионов долларов через российскую криптобиржу, а доменный адрес ХАМАС расположен на российских серверах.

Вот вам эта ось зла Россия – Иран – ХАМАС – Хезболла – КНДР. Кстати, было обнаружено, что ХАМАС запустил северокорейскую ракету по Израилю,

– подчеркнул бывший посол Израиля в России.

По его мнению, такая позиция России по войне в Израиле 100% должна повлиять на отношения между странами.

"Я не говорю о том, что речь идет о разрыве отношений, ведь толку от этого никому не будет. Мы должны четко стоять на своей позиции и указывать Москве на кризис в отношениях. Россия 100% не друг Израиля и в этой войне Москва заняла позицию нашего врага, поскольку Путин так поступил, то мы должны действовать соответственно", – подытожил Мил-Ман.

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