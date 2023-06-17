Связанная с Аксеновым и Пригожиным: какая ЧВК обстреляла волонтеров во время эвакуации в Херсоне

Во время эвакуации жителей Херсона, затопленного после подрыва Каховской ГЭС, Россия 8 июня обстреляла волонтеров. К обстрелу причастна частная военная компания, связанная с Сергеем Аксеновым и Евгением Пригожиным.

Информацию об обстреле Херсона на российском ЧВК опубликовал один из российских провоенных телеграм-каналов, пишет 24 Канал. В сообщениях отмечено, что лодки волонтеров в Херсоне атаковала ЧВК "Ливадия".

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ЧВК "Ливадия" принадлежит Аксенову

По данным главы оккупационной администрации в Запорожской области Евгения Балицкого, ЧВК основал ставленник Кремля в оккупированном Крыму Сергей Аксенов.

Также в СМИ была информация, что "Ливадия" связана с ЧВК "Вагнера", о поддержке которой публично заявлял Аксенов.

Россия обстреляла Херсон: что известно

Россияне 8 июня после 14:00 нанесли удар по прибрежным территориям и центральной части Херсона. Из-за российских обстрелов эвакуация была приостановлена.

Глава Херсонской городской военной администрации Роман Морочко рассказал, что прилеты были по Корабельному району, а также по некоторым старостатам города.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин информировал о по меньшей мере девяти раненых в результате обстрела. Среди них двое работников ГСЧС, полицейский, врач и волонтер из Германии. В то же время в Офисе Генпрокурора сообщали о жертве.

Глава Херсонского облсовета Александр Самойленко информировал, что сначала оккупанты нанесли удар минометами, после чего "Градами".

Заместитель министра обороны Анна Маляр показала видео, на котором видно, как Россия атакует уже затопленную территорию Херсона.

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