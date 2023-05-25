Таким образом неизвестные патриоты поддерживают движения сопротивления. Соответствующие кадры уже разместили в сети.
Обратите внимание Границы России не защищены – РДК и легион "Свобода России" повторят события на Белгородщине
В Сочи появились открытки в поддержку российских добровольцев
На опубликованных фото можно увидеть, что на стенах города разместили листовки в поддержку легиона "Свобода России".
Неизвестные патриоты из Сочи поддерживают движения сопротивления! Свобода близко! "L". За Россию! За свободу!
– подписали кадры добровольцы.
Открытки в Сочи / фото легиона "Свобода России"
Рейд российских добровольцев на Белгородщине
- Легион "Свобода России" совместно с Российским добровольческим корпусом проводят рейд по Белгородской области. В легионе рассказали, как бойцам удалось пересечь границу.
- Представитель легиона рассказал, что хоть добровольцы и входят в ВСУ, но "никакой роли украинских военных там нет". По его словам, сейчас проходит российская операция – ее спланировали и выполняют граждане России.
- Кстати, добровольческие формирования россиян уже показали первые боевые трофеи. В частности, бойцы РДК и легиона "Свобода России" похвастались захваченным БРТ 82.
- Отметим, что оккупанты в России после начала "освобождения" регионов от кремлевского режима объявили о реализацию плана "Эдельвейс" в Белгородской области. Цель плана – собрать все силовые структуры России для антитеррористических действий.
- В то же время губернатор Белгородской области 23 мая заявил о прекращение контртеррористической операции.
- Впрочем, российские повстанцы до сих пор продолжают свои действия по "освобождению" России от кремлевской диктатуры. Они обнародовали видео, где показали движение по территории России.