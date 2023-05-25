Таким образом неизвестные патриоты поддерживают движения сопротивления. Соответствующие кадры уже разместили в сети.

Обратите внимание Границы России не защищены – РДК и легион "Свобода России" повторят события на Белгородщине

В Сочи появились открытки в поддержку российских добровольцев

На опубликованных фото можно увидеть, что на стенах города разместили листовки в поддержку легиона "Свобода России".

Неизвестные патриоты из Сочи поддерживают движения сопротивления! Свобода близко! "L". За Россию! За свободу!

– подписали кадры добровольцы.

Открытки в Сочи / фото легиона "Свобода России"

Рейд российских добровольцев на Белгородщине