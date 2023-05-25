Таким чином, невідомі патріоти підтримують рухи опору. Відповідні кадри вже розмістили у мережі.

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У Сочі з'явилися листівки на підтримку російських добровольців

На оприлюднених фото можна побачити, що на стінах міста розмістили листівки на підтримку легіону "Свобода Росії".

Невідомі патріоти із Сочі підтримують рухи опору! Свобода близько! "L". За Росію! За волю!

– підписали кадри добровольці.

Листівки у Сочі / фото легіону "Свобода Росії"

Рейд російських добровольців на Бєлгородщині