Враг пытался безуспешно наступать возле Вербового и Старомайорского, – Генштаб

Оккупанты не оставляют попыток наступать. В частности, пытались делать это возле Вербового и Старомайорского.

За прошедшие сутки на фронте произошло более 40 боевых столкновений. О главном со сводки Генштаба пишет 24 Канал.

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Где оккупанты пытались наступать

На Лиманском направлении агрессор безуспешно вел наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки. Нанес авиационные удары в районах Надежды, Твердохлебового, Новоегоровки, Белогоровки Луганской области и Серебрянки, Спорного Донецкой области. Также из минометов и артиллерии обстрелял Кременную Луганской области и Кузьмино, Торское, Лиман Донецкой.

Российские военные вели наступательные действия и в районе Клещеевки и Курдюмовки на Бахмутском направлении. Правда, успехов тоже не имели. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населённых пунктов.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Старомайорского Донецкой области. На Запорожском противник вел безуспешные наступательные действия в районе Вербового,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Добавили, что украинские защитники продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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Российский террор мирного населения продолжается

За прошедшие сутки враг нанес 31 ракетный и 66 авиационных ударов, совершил 53 обстрела с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, снова есть жертвы и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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ВСУ мощно уничтожают врага

Наша авиация нанесла еще 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Между тем, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункт управления и 1 станцию РЭБ.