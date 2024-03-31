На Сумщине была попытка прорыва ДРГ: главное о ситуации на фронте от Генштаба

Вражеские ДРГ предприняли попытку проникновения в районе населенного пункта Старая Гута Сумской области. Однако украинские силы остановили противника.

В течение суток враг нанес 23 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 41 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и по населенным пунктам. Было зафиксировано 49 боевых столкновений.

Читайте также Дроны эффективнее санкций: могут ли удары по НПЗ заставить Россию прекратить войну?

Волынское и Полесское направления

Оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Северское и Слобожанское направления

На этих направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах и проводит диверсионно-разведывательную деятельность. Также оккупанты обстреливают населенные пункты с территории России и наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы.

Украинские подразделения пресекли попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы противника в районе населенного пункта Старая Гута Сумской области.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александровка Сумской области; Огурцово Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Буда-Воробьевская, Елино Черниговской области; Середина Буда, Лукашевка, Стариково Сумской области; Казачья Лопань, Лукьянцы, Терновая Харьковской области,

– говорится в сводке.

Купянское направление

На этом направлении враг не вел наступательных действий. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Петропавловка, Котляровка Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Степная Новоселовка Харьковской области.

Лиманское направление

Ранее россияне "вбрасывали" информацию о наступлении на Харьков. Владимир Путин якобы хочет завершить так называемую "СВО" захватом этого города. В то же время россияне неоднократно использовали подобные спецоперации для того, чтобы ввести в заблуждение ВСУ.

Наши бойцы отбили три атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Первомайское Харьковской области и Ямполовка Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское Луганской области; Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.

Бахмутское направление

Воины отбили 7 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области. Там враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр, Роздоловка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Калиновка, Часов Яр, Ступочки Донецкой области.

Авдеевское направление

Наши защитники отбили 9 атак в районах населенных пунктов Семеновка, Уманское, Первомайское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Бердичи, Орловка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Бердичи, Уманское, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

Ранее майор 3 ОШБр Родион Кудряшов рассказывал о ожесточенных боях на Авдеевском направлении.

Новопавловское направление

Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка и восточнее Водяного Донецкой области, где враг при поддержке авиации 16 раз пытался прорвать оборону наших войск,

– сообщил Генштаб.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Победа и Урожайное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Острое, Максимильяновка, Константиновка, Урожайное Донецкой области.

Ореховское направление

Враг при поддержке авиации совершил две атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Малиновка, Полтавка, Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области.

Смотрите также Россия может атаковать в ближайшие недели, – офицер ВСУ призвал украинцев готовиться

Херсонское направление

Врагом совершил две атаки позиций наших войск на левом берегу Днепра. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Кизомис, Антоновка, Крынки, Понятовка Херсонской области.

Стоит также отметить, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Ракетные войска нанесли поражение по двум пунктам управления БпЛА, одному средству противовоздушной обороны, станции РЭБ и артиллерийскому средству врага.