Масштабные "военные учения" на оккупированном Донбассе и 100 отраженных атак: главное из Генштаба

Полномасштабная война в Украине уже длится 388-й день. Российские захватчики проводят масштабные "военные учения" на оккупированном Донбассе. Украинские воины продолжают давать мощный отпор врагу. В частности, отразили еще более 100 атак.

Об актуальной ситуации на фронте по состоянию на 6 утра доложили в Генштабе ВСУ, информирует 24 Канал.

Читайте также Ночная атака "Шахидами" и обстрел Запорожья с С-300: хронология 388 дня войны

Оккупанты ударили авиацией и "Шахидами"

Враг нанес 34 авиационных удара. 11 из них с применением иранских дронов-камикадзе "Шахид-136". Наша ПВО уничтожила 10 беспилотников. Один дрон попал в объект промышленной инфраструктуры. К счастью, жертв среди гражданского населения нет.

Также россияне нанесли один ракетный удар и совершили 57 обстрелов с РСЗО. Один из них по населенному пункту Херсонской области. Обломками повреждены 7 частных домов, а еще здание местного детсада. К счастью, тоже обошлось без жертв.

Вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Попытки наступления врага, наши воины отразили более 100 атак

Основной целью российского агрессора за прошедшие сутки по-прежнему оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для этого оккупанты сосредотачивали свои основные усилия на наступательных действиях на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям, нашими защитниками отражено более 100 атак противника на указанных направлениях,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Смотрите также Проклятие слабых посольств и пример США: почему и для кого Россия все еще недостаточно террорист

Оккупанты заявили о начале масштабных "военных учений"

На временно оккупированных территориях Луганской области так называемые местные власти заявили о начале масштабных военных учений с привлечением всего призывного мужского населения Старобельска, Счастья, Нового Айдара, Новопскова и Нижнетеплого, которое имеет паспорта с надписями "ЛНР" и "Российская Федерация". В Генштабе ВСУ подчеркнули, что таким образом оккупанты пытаются скрыть тотальную мобилизацию в этих населенных пунктах.

Читайте также Раздают повестки даже в колледжах: какие методы российской мобилизации в Крыму

Враг строит фортификационные сооружения и роет окопы в Крыму

Между населенными пунктами Ишунь и Воинка временно оккупированной территории Крыма противник приступил к строительству фортификационных сооружений и окопов. К выполнению работ принудительно привлекают гражданское население, конечно же, на безвозмездной основе.

Силы обороны мощно ударили по оккупантам

Авиация Сил обороны Украины нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения личного состава противника и 1 позицию развертывания его средства ПВО.

Советуем узнать Обратный отсчет экономического краха начался: почему Россия не сможет платить даже бюджетникам

Что происходит на разных направлениях фронта