Про актуальну ситуацію на фронті станом на 6 ранку доповіли у Генштабі ЗСУ, інформує 24 Канал.

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Окупанти вдарили авіацією та "Шахідами"

Ворог завдав 34 авіаційних удари. 11 з них із застосуванням іранських дронів-камікадзе"Шахід-136". Наша ППО знищила 10 безпілотників. Один дрон влучив в об'єкт промислової інфраструктури. На щастя, жертв серед цивільного населення немає.

Також росіяни завдали одного ракетного удару та здійснили 57 обстрілів з РСЗВ. Один з них по населеному пункту Велетенське Херсонської області. Уламками пошкоджено 7 приватних будинків, а ще будівля місцевого дитсадочка. На щастя, також минулося без жертв.

Ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України залишається досить високою,

– наголосили у Генштабі ЗСУ.

Спроби наступу ворога, наші воїни відбили понад 100 атак

Основною метою російського агресора упродовж минулої доби, як і раніше, залишалися спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього окупанти зосереджували свої основні зусилля на наступальних діях на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках.

Завдяки професійним і злагодженим діям, нашими захисниками відбито понад 100 атак противника на зазначених напрямках,

– зазначили у Генштабі ЗСУ.

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Окупанти заявили про початок масштабних "військових навчань"

На тимчасово окупованих територіях Луганської області так звана місцева влада заявила про початок масштабних військових навчань із залученням всього призовного чоловічого населення Старобільська, Щастя, Нового Айдару, Новопскова та Нижньотеплого, яке має паспорти з написами "ЛНР" та "Російська Федерація". У Генштабі ЗСУ підкреслили, що таким чином окупанти намагаються приховати тотальну мобілізацію у цих населених пунктах.

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Ворог будує фортифікаційні споруди та риє окопи в Криму

Між населеними пунктами Ішунь та Воєнка тимчасово окупованої території Криму противник розпочав будівництво фортифікаційних споруд та окопів. До виконання робіт примусово залучають цивільне населення, звичайно ж, на безоплатній основі.

Сили оборони потужно вдарили по окупантах

Авіація Сил оборони України за добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів. Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження особового складу противника та 1 позицію розгортання його засобу ППО.

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Що відбувається на різних напрямках фронту