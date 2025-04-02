Враг активно давит сразу на пяти направлениях: сводка Генштаба за 2 апреля

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск чуть ли не на всех участках фронта. Самой тяжелой остается ситуация на Покровском направлении, там зафиксировано 69 штурмовых и наступательных действий оккупантов.

Всего с начала суток на фронте произошло 191 боевое столкновение. Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Смотрите также Отбили банзай-атаку на Краматорском направлении: 5 отдельная штурмовая бригада показала видео Какая ситуация на фронте В течение суток ситуация на поле боя развивалась следующим образом: На Харьковском направлении Силы обороны отбили два штурма оккупантов в районе Волчанска и в сторону Каменки.

Силы обороны отбили два штурма оккупантов в районе Волчанска и в сторону Каменки. Россияне четыре раза атаковали укрепления украинских защитников на Купянском направлении в районах населенных пунктов Загрызово и Новая Кругляковка, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

в районах населенных пунктов Загрызово и Новая Кругляковка, одно боестолкновение продолжается до сих пор. На Лиманском направлении в течение суток российские войска 18 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Надежда, Торское, Новоегоровка, Колодязи, Ямполовка и Диброва, в районе Новолюбовки бои продолжаются до сих пор.

в течение суток российские войска 18 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Надежда, Торское, Новоегоровка, Колодязи, Ямполовка и Диброва, в районе Новолюбовки бои продолжаются до сих пор. На Северском направлении Силы обороны отбили пять штурмовых действий оккупационных войск в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

Силы обороны отбили пять штурмовых действий оккупационных войск в районах Белогоровки и Верхнекаменского. В течение суток украинские военные отбили шесть атак противника на Краматорском направлении в районе Часового Яра и в сторону Новомаркового, Ступочек и Предтечино на Краматорском направлении.

в районе Часового Яра и в сторону Новомаркового, Ступочек и Предтечино на Краматорском направлении. На Торецком направлении оккупанты за сегодня 24 раза штурмовали позиции наших защитников вблизи Торецка, Озаряновки, Дилиевки, Крымского и Леонидовки. До сих пор пять боестолкновений.

оккупанты за сегодня 24 раза штурмовали позиции наших защитников вблизи Торецка, Озаряновки, Дилиевки, Крымского и Леонидовки. До сих пор пять боестолкновений. На Покровском направлении в течение суток враг совершил 69 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Сухая Балка, Шевченко, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Зеленое, Новый Труд, Котлиное, Удачное, Котляровка, Успеновка и Андреевка. Бои не утихают до сих пор в 12 локациях. По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 79 и ранили 49 оккупантов на данном (Покровском – 24 Канал) направлении; уничтожили единицу автомобильной техники, четыре антенны БпЛА, три пункта управления БпЛА, одно средство РЭБ, два средства спутниковой связи, также существенно поврежден автомобиль, три пушки и танк противника,

– говорится в отчете. На Новопавловском направлении россияне совершили 10 атак на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Константинополь, Разлив, Днепроэнергия, Веселое и в районе Бурлацкого. Три боестолкновения пока продолжаются.

россияне совершили 10 атак на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Константинополь, Разлив, Днепроэнергия, Веселое и в районе Бурлацкого. Три боестолкновения пока продолжаются. На Гуляйпольском направлении в районе населенных пунктов Привольное и Новоселка Силы обороны успешно отбили пять вражеских атак.

в районе населенных пунктов Привольное и Новоселка Силы обороны успешно отбили пять вражеских атак. На Ореховском направлении произошло 12 боестолкновений в районах населенных пунктов Степное, Малые Щербаки, Каменское и Новоданиловка.

произошло 12 боестолкновений в районах населенных пунктов Степное, Малые Щербаки, Каменское и Новоданиловка. На Приднепровском направлении оккупанты трижды пытались приблизиться к позициям украинских защитников.