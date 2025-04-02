Враг активно давит сразу на пяти направлениях: сводка Генштаба за 2 апреля
- Силы обороны Украины сдерживают наступление российских войск на пяти направлениях, в частности на Покровском, где зафиксировано 69 штурмовых действий.
- За сутки произошло 191 боевое столкновение, в частности на Харьковском, Лиманском, Северском, Торецком и других направлениях, где украинские военные отражают атаки.
Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск чуть ли не на всех участках фронта. Самой тяжелой остается ситуация на Покровском направлении, там зафиксировано 69 штурмовых и наступательных действий оккупантов.
Всего с начала суток на фронте произошло 191 боевое столкновение. Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какая ситуация на фронте
В течение суток ситуация на поле боя развивалась следующим образом:
- На Харьковском направлении Силы обороны отбили два штурма оккупантов в районе Волчанска и в сторону Каменки.
- Россияне четыре раза атаковали укрепления украинских защитников на Купянском направлении в районах населенных пунктов Загрызово и Новая Кругляковка, одно боестолкновение продолжается до сих пор.
- На Лиманском направлении в течение суток российские войска 18 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Надежда, Торское, Новоегоровка, Колодязи, Ямполовка и Диброва, в районе Новолюбовки бои продолжаются до сих пор.
- На Северском направлении Силы обороны отбили пять штурмовых действий оккупационных войск в районах Белогоровки и Верхнекаменского.
- В течение суток украинские военные отбили шесть атак противника на Краматорском направлении в районе Часового Яра и в сторону Новомаркового, Ступочек и Предтечино на Краматорском направлении.
- На Торецком направлении оккупанты за сегодня 24 раза штурмовали позиции наших защитников вблизи Торецка, Озаряновки, Дилиевки, Крымского и Леонидовки. До сих пор пять боестолкновений.
- На Покровском направлении в течение суток враг совершил 69 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Сухая Балка, Шевченко, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Зеленое, Новый Труд, Котлиное, Удачное, Котляровка, Успеновка и Андреевка. Бои не утихают до сих пор в 12 локациях.
По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 79 и ранили 49 оккупантов на данном (Покровском – 24 Канал) направлении; уничтожили единицу автомобильной техники, четыре антенны БпЛА, три пункта управления БпЛА, одно средство РЭБ, два средства спутниковой связи, также существенно поврежден автомобиль, три пушки и танк противника,
– говорится в отчете.
- На Новопавловском направлении россияне совершили 10 атак на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Константинополь, Разлив, Днепроэнергия, Веселое и в районе Бурлацкого. Три боестолкновения пока продолжаются.
- На Гуляйпольском направлении в районе населенных пунктов Привольное и Новоселка Силы обороны успешно отбили пять вражеских атак.
- На Ореховском направлении произошло 12 боестолкновений в районах населенных пунктов Степное, Малые Щербаки, Каменское и Новоданиловка.
- На Приднепровском направлении оккупанты трижды пытались приблизиться к позициям украинских защитников.