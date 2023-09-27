Россияне боятся и власти, и бандитов: будет ли реакция на избиение заключенного сыном Кадырова

На днях в сети появилось видео, где сын Рамзана Кадырова Адам бьет мужчину в СИЗО. В сети распространились комментарии относительно предварительного межэтнического обострения. Впрочем, очень мала вероятность, что дальше виртуального мира последует условная "борьба".

Об этом 24 Каналу отметил политтехнолог Михаил Шейтельман. Он объяснил, какие сейчас преобладают настроения у россиян.

Смотрите также Начали операцию "преемник", – политтехнолог о видео с сыном Кадырова

Бороться не будут

По мнению Михаила Шейтельмана, данная история осветила не намек на какое-либо противостояние внутри России, а наоборот – абсолютную неготовность к нему. Поскольку ни один из 140 миллионов примерного населения страны-оккупантки не отреагировал должным образом в правовом поле.

"Из 140 миллионов жалобу пока только на словах подала Ксения Собчак. А где другие? Из-за границы редактор одной газеты требовал от прокуратуры возбудить дело, то есть через медиа – в России он не живет", – сказал политтехнолог.

Отметим, что одиозная Ксения Собчак якобы говорила с Рамзаном Кадыровым. Он спрашивал ее почему она называет его мертвым и зачем трогает семью, что Собчак возразила. В свою очередь так называемый глава Чечни сказал, что Адам понесет наказание за свои действия, если суд признает его вину. В ответ Ксения Собчак пообещала написать заявление в правоохранительные органы по факту избиения.

Михаил Шейтельман о видео избиении заключенного: смотреть видео

В свою очередь, в Кремле отказались комментировать этот инцидент. Пострадавший вроде бы жаловался российскому уполномоченному по правам человека по угрозам и нападениям чеченцев. В то же время омбудсмен отправил запрос своему коллеге в Чечню.

"То есть люди настолько запуганы, что не могут пойти в свою прокуратуру и подать жалобу – какая война? Совет по правам человека при президенте в России говорит, что неэтично бить, но не говорит о преступлении. Где вся оппозиция? Я понимаю почему там не выходят на улицу – боятся, что посадят. То есть россияне боятся и власти, и бандитов", – отметил Михаил Шейтельман.

Адам Кадыров избил заключенного: что известно о резонансном видео